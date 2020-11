Solo el 17,3 % de los jóvenes en España viven emancipados

El Consejo de la Juventud de España (CJE) presentó ayer la última edición del Observatorio de Emancipación Juvenil, correspondiente al primer semestre de 2020 y el primero que recoge cómo afectó la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19 en la situación socioeconómica de los jóvenes en España.

Y según sus resultados, estos primeros meses de 2020 reflejan los peores niveles de emancipación desde el año 2001, pues sólo el 17 % de los jóvenes españoles viven emancipadas. De hecho, la caída en la tasa de emancipación ha sido la más profunda desde 1988, aunque no ha afectado por igual a todas las comunidades autónomas.

El Observatorio asegura que las causas que explican estos malos datos de emancipación juvenil se encuentran en el empeoramiento de la situación laboral de la juventud española. La pandemia ha afectado especialmente al mercado laboral de las personas jóvenes, caracterizado por la temporalidad y la terciarización, por lo que el cierre de este sector económico ha hecho que se alcancen datos sin precedentes en la serie histórica de la Encuesta de población activa (EPA).

Como refleja el estudio, actualmente solo 3 de cada 10 jóvenes tiene un empleo y al menos un tercio con empleo se encuentra en situación de ERTE. El Observatorio advierte de que los datos de empleo serían aún peores de no ser por la red de seguridad que han supuesto los ERTE, ya que la juventud ha sido el colectivo de edad más beneficiado.

Así, mientras que el 24 % de las personas trabajadoras mayores de 30 años se han acogido a un ERTE durante la pandemia, entre las personas jóvenes trabajadoras esta cifra alcanza el 29,6%, indicando la necesidad de seguir manteniendo esta medida para no dejar atrás a la juventud.

La destrucción de empleo generada por el parón económico ha hecho descender el número de jóvenes con un contrato temporal un 26 %, provocando una reducción de la temporalidad, que se sitúa en el 49 por ciento, niveles que no se alcanzaban desde la crisis de 2008. Sin embargo, no se debe a causas positivas, según el informe, pues la reducción de la tasa de temporalidad es producto de la mayor destrucción de empleo temporal, un tipo de contrato que no se ha visto beneficiado de la puesta en marcha de los ERTE.

SALARIOS. En cuanto a la tasa de paro juvenil, dobla la del resto de la población: 30 % entre 16 y 29 años, mientras que entre 30 y 34 años es del 17,3 % y a partir de los 34 años es del 12,2 %.

Otra consecuencia del parón económico es que la tasa de inactividad laboral ha alcanzado el 52 %, la cifra más alta desde 2002, año en que la EPA empezó a recoger dicho dato, multiplicándose por 6 el número de jóvenes inactivos respecto a 2019. Más de la mitad de las personas jóvenes actualmente no trabajan ni buscan activamente empleo por las dificultades para llevar a cabo dicha búsqueda de empleo y por el desánimo que generan las expectativas negativas de la situación económica.

Como consecuencia de esta precariedad laboral, la juventud española se encuentra cada vez en una posición más difícil para acceder a una vivienda. Así, el salario medio de las personas jóvenes con empleo en España es de 11.682,91 euros anuales (973 euros al mes).

Los bajos salarios de la juventud hacen que una persona joven trabajadora tenga que destinar el 93 % de su salario al alquiler si quisiera vivir de manera independiente sin compartir vivienda, superando ampliamente la recomendación de no destinar más del 30 % del salario para garantizar la sostenibilidad financiera, lo que obliga a la mayoría de los jóvenes a compartir piso.