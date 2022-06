SON Estrella Galicia acerca un junio cargado de artistas internacionales

Vigo. Junio llega repleto de rock e indie pop internacional a cargo de la rica propuesta musical de SON Estrella Galicia, que durante este mes tiene prevista una extensa programación de conciertos en ciudades de toda Galicia. De esta forma, el público gallego podrá soltar adrenalina con los directos de Pond (Santiago de Compostela, 7 de junio), DIIV (Santiago de Compostela, 8 de junio), Bandalos Chinos (Ourense y A Coruña, 9 y 10 de junio) y Death Valley Girls (Vigo, 24 de junio). Las entradas para todos estos conciertos ya se pueden adquirir a través de la web del proyecto musical cervecero, www.estrellagalicia.es/son.

Formada en Australia por Nick Allbrook, Jay Watson y Joy Ryan, la banda Pond lanzó su primera referencia discográfica en 2009 alrededor del pop y el rock psicodélico. Sus raíces se entrelazan con las de sus paisanos Tame Impala, unidas por el flujo constante de miembros en ambas direcciones. La formación de Allbrook, Watson y Ryan encarna a la perfección esa nueva psicodelia nacida en Perth (ciudad también de los citados Tame Impala o de otros grandes como Troye Silvan o Methyl Ethel). En el concierto del 7 de junio en la sala Capitol de Santiago presentarán su incontestable álbum 9 (2021), su vuelta al ruedo tras el exhuberante Tasmania en el que se alejan de los 60 para disfrazarse de LCD Soundsystem aplicando una espectacular pátina bailable a su nave espacial. Un día más tarde, el miércoles 8, la misma sala Capitol de Santiago cambiará de tercio con el torbellino que provoca DIIV allí donde para. Formada en 2011 en Brooklyn, Nueva York, la formación de Zachary Cole Smith, Andrew Bailey, Colin Caulfield y Ben Newman debutó solo un año después con su celebrado primer álbum de estudio, Oshin. Les siguieron Is There Is Are (2016) y Deceiver (2019), trabajos que les han consagrado con un sonido característico que va del dream pop al grunge con toques psicodélicos. REDACCIÓN