SON Estrella Galicia llena de talento las salas en una nueva temporada

Conciertos. SON Estrella Galicia inunda de talento internacional su nueva temporada con Clap Your Hands Say Yeah, Lola Marsh, Adam Green, DIIV, Sunset Rollercoaster, Verde Prato, 9m88, Pond, Death Valley Girls, Lido Pimienta, Fantastic Negrito, Soleá Morente, Julie Doiron, Flamin’ Groovies, Belako, Meskerem Mees, The Natvral, Bandalos Chinos, Nadia Rose, Bodega y Children of Zeus, entre los artistas confirmados para los próximos meses en una programación de marcado carácter internacional

El proyecto musical cervecero continúa descubriendo talento y marcando la diferencia con una propuesta que se salta las normas

SON Estrella Galicia no para.. En los próximos meses se podrá disfrutar de una propuesta que se salta las normas en ciudades como Madrid, A Coruña, Granada, Barcelona, Oporto o Vigo, entre otras.

Entre los artistas nacionales que conformarán el cartel están artistas como Verde Prato, Belako o Soleá Morente. Las entradas para todos los conciertos programados ya están a la venta a través de la web del proyecto musical cervecero, en www.estrellagalicia.es/son.

Muy pronto se irán dando a conocer nuevos nombres que se sumarán al cartel. ECG