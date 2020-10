Son necesarias más herramientas para proteger mejor la salud mental

La salud mental, en comparación con la salud física, suele quedar en segundo plano. Son dolores y molestias silenciosas, no hacen el sonido de un estornudo ni de una tos. No son tan obvios para los ojos de los demás como una pierna enyesada, pero son igualmente incapacitantes, o incluso más. Precisamente por eso es importante aprender a escucharse a uno mismo y a conocer los mensajes que nos envía la mente, muchas veces a través del cuerpo. Solo quienes sean capaces de interpretar estas señales podrán tomar conciencia de los problemas a tiempo y afrontarlos, sin miedo y con eficacia.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre 2020), los expertos de Mundopsicologos.com prepararon un vademécum para aprender a sentirse bien desde el punto de vista psicofísico. Tras los hechos que involucraron al mundo entero, trastornando la economía y la socialidad, y ante el período que nos espera de nuevos contagios y nuevas restricciones, es bueno disponer de las herramientas adecuadas para cuidarse y afrontar la situación, mejorando situaciones que surgirán de vez en cuando. El efecto covid trajo nuevas fobias y un auge de las solicitudes de terapia online

Las consecuencias del confinamiento en la psique fueron de lo más variado, en particular existe el miedo al aumento de la agorafobia (miedo a los lugares abiertos), claustrofobia (miedo a los lugares cerrados), demofobia (miedo a las multitudes), haptefobia (miedo al contacto físico) y anuptafobia (miedo a quedarse soltero).

No es casualidad que entre los muchos servicios online que vieron un incremento desde febrero a la actualidad destaca la terapia, realizada no solo por quienes, estando ya en terapia, necesitaban continuar su camino renunciando a la forma presencial, sino también por aquellos que, precisamente a causa del confinamiento, desarrollaron la necesidad de iniciar un trabajo terapéutico con la ayuda de un profesional. Este es un fenómeno que involucra a toda Europa, y no es casualidad que el 90 % de los profesionales en España e Italia afirman tener la intención de implementar esta forma de terapia en un futuro próximo (80 % en Francia) . En nuestro país, el 52 por ciento de los psicólogos afirma realizar sesiones de terapia online de forma habitual, y en un 35 por ciento de los casos lo hacen a petición de los propios pacientes.