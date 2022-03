Sonia Delaunay. Ucraniana y precursora

Sonia Delaunay (1885-1979) fue una de las mujeres mas sobresalientes en los ámbitos del arte, la moda y el diseño del siglo XX, pionera en otorgar valor de igualdad a las diferentes manifestaciones artísticas consideradas menores; nacida en Ucrania, en la ciudad de Gradizhsk, su nombre original era Sarah Ilínichna Stern.

El traslado a París en 1905 la introduce en los ambientes de vanguardia y a raíz de su matrimonio con el pintor francés Robert Delaunay, adoptó su apellido y ambos, junto a Apollinaire, acuñaron el simultaneísmo, movimiento ligado al poscubismo, pero con total predominio del color; en ese entorno, entendió los cambios que se estaban produciendo en la sociedad y los personalizó en su obra, extendida hacia nuevos soportes.

Las invenciones de Sonia Delaunay se desarrollan a partir de 1911, estampadas en los diseños de tejidos, de coloridos contrastes, de concepción abstracta; bordados, relieves, texturas y color dieron mayor intensidad y movimiento a sus creaciones, que traspasaron el tradicional formato del lienzo, y a las que se sumaron, otros objetos de decoración, encuadernaciones de libros, portadas para revistas y lo que sería una de sus principales señas de identidad: los vestidos, abrigos y complementos.

La moda femenina era entonces aburrida y monocroma, aunque ya estaba absorbiendo los conceptos de modernidad; tales principios de parecida índole serían interpretados desde otros aspectos relativos a la necesidad de introducir en la vida cotidiana objetos de uso, diseñados y producidos con rigor y calidad; igualmente en ese ámbito Sonia Delaunay se adelantó a su tiempo. Los primeros “ vestidos simultáneos” tuvieron una exitosa acogida y se difundieron en los círculos de las vanguardias europeas, especialmente fueron de gran consideración entre los futuristas italianos que valoraron su dinamismo en cuanto a formas y colores, equiparados a obras de arte, con la añadidura de su estrecha sujeción al cuerpo humano.

En 1914, en los comienzos de la I Guerra Mundial –los Delaunay se encontraban en el País Vasco-, decidieron por ese motivo quedarse en España; aprovechando la invitación ofrecida por Fernando Pessoa para asistir en 1915 a la presentación de la revista Orfeu, se trasladaron a Portugal y se instalaron con perspectivas temporales en una vivienda en Vila do Conde a la que denominaron La Simultanee”; el paisaje, la luz, la tranquilidad, hicieron que la estancia fuera alentadora e influyente en el desarrollo de sus respectivas obras; la cálida acogida por parte de compañeros artistas (Almada Negreiros, de Souza Cardoso) alargaron la estadía; en ese tiempo visitaron Vigo y Valença do Minho, y en 1918 después de una breve estancia en Barcelona, se instalaron en Madrid; ese periodo, igualmente beneficioso quedó reflejado en los medios de comunicación de la época, así como la estrecha relación habida con Vicente Huidobro, Ramón Gómez de la Serna, Guillermo de Torre y Manuel de Falla; el apoyo proporcionado por determinadas familias aristócratas (Valdeiglesias y Urquijo) dio visibilidad a las decoraciones y diseños vanguardistas de Sonia Delaunay, que partían de su recién creada tienda “Casa Sonia “, en la calle Columela, dirigida a la creación de objetos de decoración, a una nueva forma de entender la vida moderna, la moda, no solo femenina.

La asistencia a tertulias, la participación en exposiciones, en diferentes medios creativos, acercaron a la pareja de artistas a los círculos literarios de vanguardia, a los ultraistas, y en todo ese tiempo la actividad de Sonia Delaunay se mantuvo en la linea iniciada; de regreso a París (1921) publicó bocetos y dibujos de tejidos simultáneos y fundó con el diseñador Jacques Heim un taller de costura.

Divulgó sus teorías por medio de conferencias, escribió ensayos y se integró en las actividades del grupo Abstraction-Crèation.

Para Sonia Delaunay, su paso por la península ibérica fue determinante y su impronta ha quedado reflejada en brillantes aportaciones, como lo fueron los diseños de figurines para el ballet Cleopatra, de Diaghilev, y más tarde la colaboración con la revista coruñesa Alfar, aspecto que la acerca a nuestra historia. En estos momentos oscuros, recordemos sus orígenes ucranianos, su personalidad cosmopolita, su ejemplo como mujer artista y precursora.