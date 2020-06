‘Spitsbergen, o gardián do Ártico’ estrearase na vindeira edición do OUFF

Spitsbergen, o Gardián do Ártico” do cineasta Ignacio Benedeti terá a súa estrea mundial no 25 Festival de Cine de Ourense. É a primeira longametraxe gravada e acabada en Super 8 con copias de exhibición de 16 e de 35 mm.

É o primeiro dunha serie de documentais da serie Stop quecemento global que pretenden sensibilizar sobre as consecuencias do cambio climático e que están a rodarse en diferentes puntos sensibles do planeta. Ignacio Benedeti, que ademais de autor do guion e productor, dirixe Spitsbergen, o Gardián do Ártico, amosou a súa satisfacción por participar no Ourense Film Festival UFF con este documental, filmado íntegramente en Súper 8, o que supón un desafío ao “dar máis traballo, pois compre cambiar as cargas cada 2 minutos e medio, xunto ao feito de estar un só coa cámara a -20 graos no Ártico, ademais de que todo o proceso é manual e non se ven os resultados no momento como ocorre co dixital, pois compre agardar ao revelado posterior, e iso ten tamén o seu aquel de amoción”, afirmou o director.

O proxecto xurdiu despois do convite da multinacional Kodak ao propio Benedeti para que fose un dos primeiros en probar as súas novas películas Ektachrome, antes de saír ao mercado, e ver os resultados de preprodución nunha situación de rodaxe real. O cineasta viaxou ata Spitsbergen para rodar esta proba técnica e, tras valorar a situación e comprobar que se cumprían as expectativas, decidiu seguir gravando para darlle forma como longametraxe documental.

“Estivera alí en 1995 e a neve chegábame por riba da cabeza, despois, no 2007 xa me daba pola cintura e no 2018 había, como moito, 20 centímetros” comentou o cineasta sobre o deterioro mediombiental que está a producirse na zona.

Foi así como xurdeu Spitsbergen, o Gardián do Ártico, un documental que pretende ser tamén, unha chamada de atención sobre as nefastas consecuencias do cambio climático.