‘Star Wars: la remesa mala’, nueva tanda

Disney+ ha anunciado ya que habrá una segunda temporada de la serie de animación Star Wars: La Remesa Mala, que se estrenará el año próximo en la plataforma. “Los fans han acogido con entusiasmo la acción y el drama de ‘tar Wars: La Remesa Mala y es maravilloso ver que el universo animado de Star Wars continúa expandiéndose en Disney+”, ha declarado Michael Paull, presidente de Disney+ y ESPN+.

La serie de animación de Dave Filoni (creador de “Las Guerras Clon) cuenta la historia de la conocida como La Fuerza Clon 99 y se centra en las misiones de este singular escuadrón que difiere genéticamente de los demás y que tiene una habilidad excepcional que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos y con un equipo que resulta imbatible.

Las deformidades de estos clones (presentados por primera vez en Star Wars: Las Guerras Clon) les dan una apariencia y personalidad única a cada uno y, aunque durante las Guerras Clon trabajaron junto a la República, ahora van por libre interviniendo en los conflictos que consideran injustos.

El también productor ejecutivo de la serie Dave Filoni ha asegurado, en relación al anuncio de la segunda temporada: “Todo el equipo de animación de Lucasfilm y yo mismo queremos agradecer a Disney+ y a nuestros fans la oportunidad de seguir contando la historia”.

La fecha escogida para el estreno de la primera temporada fue un guiño para los seguidores de la saga galáctica, ya que el 4 de mayo es conocido como el día de Star Wars aprovechando un juego de palabras en inglés.

May the Fourth (cuatro de mayo en español) suena muy arecido al comienzo de May The Force Be With You, la famosa frase “Que la fuerza te acompañe” que popularizaron las cintas de George Lucas. La primera parte del final de temporada de Star Wars: La Remesa Mala, dividida en dos episodios, estará disponible en exclusiva en Disney+ a partir de hoy, como parte del desembarco que esta plataforma de pago prepara para crecer en cifra de usuarios.