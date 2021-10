¿Sufres estrés laboral?

comienzas el nuevo curso escolar ilusionado, te encanta enseñar, pero pronto todo empieza a cambiar. Te adjudican los peores horarios. Te ves obligado a estar en el instituto desde primerísima hora de la mañana, y sin apenas tiempo para comer, empiezas una jornada maratoniana hasta la última hora de la tarde.

Tu vida se ha visto truncada. De pronto, te das cuenta de que ya no puedes ir al gimnasio, que no dispones de horas libres. Que no tienes tiempo para ir a comer a casa. Ya no puedes quedar con tus amigos después del trabajo porque cuando terminas el agotador día, solo tienes ganas de acostarte y descansar.

La excesiva carga de trabajo, los altos niveles de estrés prolongados en el tiempo, junto con la ausencia de apoyo por parte de tu entorno, te lleva a sufrir un estrés crónico que puede terminar en el Síndrome de Burnout o de estar quemado.

La principal diferencia entre el estrés crónico y el Burnout, según Ivan Fernandez, profesor de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), “es que el estrés no siempre es negativo; en muchas ocasiones nos permite ser más efectivos, rendir más...” En cambio, el síndrome de estar quemado es “un desajuste continuado entre las demandas y capacidades físicas y mentales del organismo”, siempre es negativo.

Este síndrome, acuñado por el psicólogo Herbert Freudenberger, se caracteriza por un estado de agotamiento tanto físico como emocional y que esta íntimamente relacionado con el ámbito laboral.

Puede llegar a tener graves consecuencias en la esfera física y psicológica. Con frecuencia se da en personas con profesiones vocacionales como profesores, enfermeras...

Los síntomas generales son:

• Agotamiento general

• Sentimiento de fracaso

• Baja autoestima

• Dificultad para concentrarse

• Taquicardia

• Dolor de cabeza

• Nerviosismo

• Insomnio

• No sentirse capaz

• Irritabilidad

• Tristeza

• Negatividad...

En la gran mayoría aumenta la sensación de angustia que al final desemboca en un trastorno ansioso depresivo.

¿Qué puedes hacer para superarlo?

El primer paso es ser consciente de cual es la situación que origino el burnout.

Después te propongo dejar de decir “No puedo” y empezar a preguntar “¿cómo puedo manejar esta situación?

Con frecuencia, puede resultar necesario la ayuda de un profesional para aprender a gestionar el estrés y las emociones, aumentar la autoestima...

Son de gran ayuda las terapias como EMDR o SHEC, que permiten procesar el trauma y el bloqueo emocional que causó el estrés laboral.

Si deseas contactar conmigo puedes hacerlo en consulta@otiliaquireza.com. Estaré encantada de poder ayudarte.