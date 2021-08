Súper-súper Raffaella

Lo confieso: ningún fallecimiento de un personaje famoso, hasta la fecha actual, me ha causado mayor estupor que el de Raffaella Carrá. Y sigo preguntándomelo a día de hoy: pero, ¿cómo es posible que haya muerto? Supongo que a la mayoría de la gente le habrá pasado como a mí, que, claro, se imaginaba que tendríamos vedette para rato (hasta los 120 años o más) al tener incrustada en la memoria esa imagen suya tan jovial, de una persona tan simpática, guapa y dinámica, siempre de buen humor, ¡y en un estado de forma física envidiable! ¿¿Cómo hacía esta buena mujer, para presentar esa condición física imbatible, incluso tras superar la barrera de los 70?? ¡Dónde hay que firmar, que allá va SC al galope tendido!

Permítanme que el artículo de hoy, pues, y coincidiendo con el noveno aniversario de esta columna (que se dice pronto) se lo dedique a la señora Carrá, con el mayor de los respetos, con la mayor de las admiraciones, porque sin duda alguna se lo merece; evocaremos no sólo sus aptitudes para el canto, baile, coreografías y cabriolas atléticas, sino también su faceta humana, su sonrisa sempiterna y ese derroche de energía infinita que pareciese no tener fin. Dicen todos los que la conocieron –sin excepción- que Raffaella era una dama como la copa de un pino y rezumaba elegancia allá donde apareciese... todo esto, sin contar con el pedazo de físico con el que contaba la artista, que quitaba el hipo nada más verla, ¡madre mía que portento! Y ojo que lo afirmo –y lo exclamo- como profesional que soy de de la cultura física, la nutrición fisiológica y la vida sana, pues no quisiera que en ningún momento (más con los tiempos convulsos que corren) que esta dedicatoria a la más chévere se malinterpretase como algo casquivano o visceral, ¿de acuerdo?

A efectos de este homenaje, confieso que no me he documentado como suelo hacer –muy, muy a fondo- cada vez que escribo sobre un tema en concreto, porque tratándose de la vida y obra de Raffaella cabe suponer que la red estará inundada ya, de pésames documentados y bibliografías diversas; en lugar de eso, he preferido sacar a relucir las deducciones personales y obviedades incuestionables, esas que cualquiera con un de par de ojitos en la cara podría vislumbrar porque ¿conoce usted a alguien, que no idolatrara a la Carrá? ¡Pues yo, tampoco! ¿Quién no ha bailado alguna vez, y/o tatareado sus canciones? No existe, tal persona, ¡salvo tratándose quizás, de Robinson Crusoe o de Grizzly Adams!

Anoto que un tal SC está a piques de cumplir “cuarenta y diez”, y las mejores actuaciones de la Carrá –y por inclusión todos sus grandes éxitos- se los ha papado un servidor (levanto el dedo) en plena efervescencia infanto-juvenil... por ello, investido de tales potestades, afirmo desglosando por puntos: