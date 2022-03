Taconazos, noche de gala y ganas de fiesta

El tacón empodera. No lo digo yo, aunque en cierta medida también lo pienso; se lo he leído a la periodista Patrycia Centeno, experta en comunicación no verbal y autora del libro Poderío, quien explica que estéticamente el tacón suma unos centímetros y eso hace sentir bien a quien los lleva, lo que viene siendo para ella un empoderamiento en toda regla, aunque mucho me temo que si hacemos caso a la Real Academia Española, para quien empoderar es “dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo”, lo de los stilettos solos se nos hace insuficiente.

Personalmente le compro la idea de que un taconazo bien llevado, aunque no te suba a las alturas, te hace pisar con la seguridad de sentirte dueña de tu vida y de ser capaz de poder salir airosa de todo lo que se presente. Pero para conseguir estar empoderada de verdad al estilo RAE, me da que se necesita algo más que apoyar simplemente el talón sobre once centímetros.

EN CUALQUIER CASO, CON EMPODERAMIENTO O SIN ÉL, yo estoy muy a favor de la elegancia de los tacones, casi imprescindibles en todo outfit de gala que se precie, salvo si hay alta probabilidad de desequilibrio constante o el riesgo de una más que probable caída.

Así las cosas, confieso que me dediqué a hacer recuento de taconazos y poderío en la última gala de los Premios Mestre Mateo, que este año celebró su XX aniversario estrenando formato, localización y nueva directiva, encabezada desde el pasado mes de junio por Álvaro Pérez Becerra, y formada por Pepe Coira, Sonia Méndez, Saamira Ganay, Camen Méndez, Ana Míguez, Fernando Alfonsín, Óscar Cruz, Susana Veira Castellvi y Xavi Font, que se propusieron hacer un fiestón en toda regla y visto lo visto por la hora de cierre, lo consiguieron ampliamente.

Con una larga lista de presentadores, empezando por Lucía Veiga, Iolanda Muiños y Javier Veiga, que fueron los primeros en salir al escenario, para mí la gala se resume en el sentido homenaje a Pedro Brandariz, recientemente fallecido y muy presente durante toda la noche; el triunfo de los pendientes sapo, la maravillosa frescura de Esther Estévez y el efecto Tanxugueiras, que arrasan por donde van, pero sobre todo, el tremendísimo esfuerzo de la organización para sacar adelante de forma airosa una fiesta tan complicada como esta, que ojalá sea la primera de muchas esta temporada.

Y SÍ, PARECE QUE LA COSA SE ANIMA AUNQUE EL PANORAMA sea un tanto desolador. Por no faltar entre tanta cosa mala, no falta ni un repunte de sarna, una enfermedad de la que yo ya no escuchaba hablar desde tiempos inmemoriales y que por lo visto ha aumentado a raíz de la pandemia (y aquí iría un emoticono de estoyflipandomogollón, lo puntualizo porque me vendría muy bien un emoji para resumir y reforzar lo que estoy pensando y sintiendo en este momento). Pero el caso es que no hay más que echar un vistazo a la agenda para ver las muchas ganas que hay de retomar fiestas, festivales y eventos varios, aunque parezca que la vida se empeñe en lo contrario.

Así que no queda otra que echarle paciencia y buen ánimo. Una actitud que seguramente tendrán también los matrimonios que se echan atrás en el divorcio tras el llamado período de enfriamiento, un estado que al parecer les ha valido al 43% de las parejas en China para reactivar la llama del amor, y que el gobierno puso en marcha para evitar rupturas impulsivas por asuntos triviales y por tonterías varias. Y en este punto no puedo ser más fan de quienes lo hayan inventado, no solo para los matrimonios, sino más bien para todo aquello que perdemos por no pensarnos las cosas dos veces.