Tamara e Jorge, danse o si quero esta noite en ‘Casamos!’

Tamara e Jorge coñecéronse hai máis de 20 anos, cando soamente eran dous nenos do mesmo barrio de Vigo. Desde entón e co paso do tempo, convertéronse nos mellores amigos, ata que, con 17 anos, Jorge se lle declarou a Tamara e decidiron intentar ser algo máis.

Tras moitos anos de convivencia e unha filla en común, a parella decidiu dar un salto máis na súa relación. Hoxe os espectadores da Televisión de Galicia

verán como se converten oficialmente en marido e muller. Celebrarán o seu amor nunha voda rural, chea de sorpresas, humor e moito amor.

A REVISTA. ‘A Revista’ recibe hoxe no estudo a Juan Gestal, profesor emérito de Medicina Preventiva e Saúde Pública, con motivo do Día Internacional da Preparación ante as Epidemias. Entre outras cuestións, valorará a situación actual da covid-19.

Ademais, a presentadora do espazo matinal, Loly Gómez, conversará coa farmacéutica ourensá Mafalda Soto. No 2017, cofundou a ONG Beyond Suncare centrada na axuda ás persoas albinas. Agora, vén de desenvolver un fotoprotector para esta poboación, coa fin de previr os casos de cancro de pel. Tamén estará no estudo Adiaratou Iglesias, atleta paralímpica luguesa, con albinismo, que gaña medallas sen ver as liñas do tartán nin tampouco a meta.

Por outra parte, visitarán o programa Arturo Maneiro, para presentar o libro ‘La aventura de la radio’, no que repasa a historia deste medio en Galicia, e mais Cristina García, gañadora do Premio Sesé Mateo polo podcast ‘Mentres dormes’.

O magazine contará igualmente con dous colaboradores habituais. O lingüista da Televisión de Galicia Paulino Novo, que descubrirá os espectadores a orixe dalgúns termos galegos, e a instagramer Clara Redondo, que dará consellos sobre os coidados que requiren as plantas no inverno.