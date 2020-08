Tanxugueiras, Carunchos e Davide Salvado, na TVG

A entrega deste venres do programa Inimitables na TVG é unha mostra de algo completamente inimitable: a música da nosa terra.

O espazo presentado por Arturo Fernández estará hoxe cheo de sons sentidos e arraigados.

Deste xeito, o latexo da música galega virá acompañado de grupos que beben directamente da tradición e outros que mesturan outros xéneros, como Tanxugueiras, Xosé Luís Romero e Aliboria, Davide Salvado, A Banda da Loba, Os Carunchos, Xurxo Fernandes, Tanto nos Ten ou A Banda da Balbina. Será un programa moi especial porque contará coa presenza cun gran muralista: Yoseba M.P, que durante o programa vai facer unha preciosa e divertida homenaxe á música galega que se transmitiu de pais a fillos. Yoseba M.P é o autor das Superavoas, unha serie de murais de grandes mulleres do rural titulada Superheroínas e para este programa retratou a Julia e Luz Divina en Anxeriz, dúas mulleres inimitables, coartífices do milagre da nosa música, que virán tocar e cantar.

BOA AUDIENCIA DA CANLE PUBLICA GALEGA. Televisión de Galicia foi a canle escollida polos espectadores, tanto para estar ao tanto da actualidade como para o entretemento, na xornada de antonte. Os contidos da canle pública volveron liderar amplamente a faixa informativa do mediodía (13.30 hortas – 15.30 h.), cun ‘¡Telexornal Mediodía 14.30’¡ como o espazo máis visto da xornada, e co programa de entretemento de maior audiencia na franxa do prime time, entre toda a oferta botada en Galicia.

Por outra banda, tamén este venres na TVG, A Revista interesarase pola reciclaxe e o coidado do noso medio ambiente, e profundará en temas como a compostaxe, a limpeza de praias e o proxecto Tropaverde. En directo, o programa estará na praia de Riazor da Coruña, onde se está levando a cabo a campaña Cada lata conta, en que varios educadores ambientais recollen as latas de bebidas que atopen para reciclalas e darlles unha nova vida.

No estudio de gravación estará Luis Lamas, responsable do programa de compostaxe do Concello de Carballo. Tamén estará Inés Lusquiños Torres. para falar do proxecto Tropaverde. E falarán tamén do cultivo de bambú.