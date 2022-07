Tanxugueiras o Dorian, entre los 50 artistas del Festival Noroeste

UB40, Tanxugueiras, Baiuca o Dorian son algunas de las bandas que actuarán en la 35 edición del Festival Noroeste Estrella Galicia que se celebrará del 10 al 14 de agosto en A Coruña.

Bajo el lema ‘Volvemos pisar a area!’ el ciclo gratuito cuenta con 49 conciertos repartidos en diez espacios diferentes de la ciudad. Regresa a la playa de Riazor tras dos años de ausencia debido a la pandemia y estrena como escenario el muelle de Trasatlánticos.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en la presentación del festival celebrada este jueves. En el acto ha estado acompañada por el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor; el director de Asuntos Corporativos de Corporación Hijos de Rivera, Antonio Viejo; y la directora artística del evento, Cristina Toba.

La regidora ha destacado el “potentísimo” cartel de esta edición. Con “huella internacional” y “acento gallego”, contará “sobre todo, con presencia femenina” ya que presenta “23 propuestas lideradas por mujeres”. “Un Noroeste Estrella Galicia curioso y explorador que va más allá del circuito comercial”, ha apostillado.

Cristina Toba, por su parte, ha incidido en que se

trata de un festival “paritario y con valores” y con un “equilibrio” entre bandas conocidas y emergentes.

La directora artística ha detallado el estilo de cada uno de los escenarios “emblemáticos” de la ciudad en los que se desarrollarán los conciertos. La playa de Riazor contendrá la “esencia” del evento, donde actuarán las grandes figuras: el día 12 de agosto, Bratzantifa, Zahara y Tanxugueiras; el 13, Helena Egea, Baiuca y UB40.

DIVERSIDAD ENTRE LOS GÉNEROS MUSICALES DE LA CITA. Los días 10 y 11 de agosto, el parque de Santa Margarita será un escenario “más de fusión”, con la música urbana y el rock alternativo folk de Ana Moura, Dios que te crew, La Pegatina, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Luna Ki y Maika Makovski; y el muelle de Trasatlánticos albergará el estilo “más contemporáneo” y “de tendencia” de Amparanoia, Delaporte, Dorian y La La Love You.

Por otra parte, el Campo da Leña estará lleno de rock y pop; la plaza de Azcárraga ofrecerá “noches de sol y de jazz”; la Fundación Luis Seoane será un lugar “de arte y vanguardia, con una música más experimental”; el castillo de San Antón albergará “auténticas pequeñas delicatessen”; y la casa Casares Quiroga tendrá “acento francés” haciendo un homenaje al centenario de la artista. Las plazas Cormelana y Sellier están reservadas para los DJ’s.

MERCADO DA COLLEITA. En cuanto al Mercado da Colleita, en esta edición cambiará su ubicación y se instalará en el Campo da Leña los cinco días del festival.

Esta iniciativa de la Corporación Hijos de Rivera destinada a concienciar sobre la transformación del rural y el cuidado del medio ambiente incluye un programa musical y de ocio con juegos populares y tradicionales para los más pequeños.

Este espacio permitirá conocer más de cerca los proyectos y productos del rural gallego con degustaciones y catas gratuitas y talleres.

La 35 edición del Festival Noroeste Estrella Galicia incluye además pasacalles y un Mercado de Discos.