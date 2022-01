Tanxugueiras se recuperarán del covid a tiempo para actuar en el Benidorm Fest

SANTIAGO. EP. Tanxugueiras informa de que actuará este miércoles en la primera de las dos semifinales del Benidorm Fest (22,40 horas en el Palau L'illa) tras recuperarse dos de sus componentes, Aida Tarrío y Olaia Maneiro, de la covid. En un comunicado, la formación indica que Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro podrán en este festival en el que se escogerá al participante de España en Eurovisión 2022. Allí, presentarán su directo de 'Terra', que acumula más de cuatro millones de reproducciones en plataformas digitales. Así, la mayor parte del equipo ya se encuentra en Benidorm para hacer las primeras pruebas para la actuación. En la tarde de este lunes se celebra un ensayo general, en el que participarán Sabela Maneiro y Aida Tarrío --quien llega en esta jornada a la localidad alicantina--. A ellas se sumará en las próximas horas Olaia Maneiro.

A través de las redes sociales, Tanxugueiras ha explicado que las dos cantantes contagiadas están "bien" y "recuperándose". Están "deseando llegar para poder compartir" con todo el público su canción, 'Terra', "en vivo". "Estamos muy agradecidas por todo el cariño de las y de los eurofans y del público. Nos acompaña un equipo fantástico y esperamos devolverle a la gente con nuestro directo toda la energía que nos está transmitiendo", apuntan en un comunicado.

ESPECTÁCULO. Laura Iturralde, Marta Verde, Fran Sieira, Iago Pico, Silvia Iria Miramontes, Jorge de Álvarez y Miguel Bling completan el equipo que acompaña a las 'pandeireteiras' en este espectáculo que "conjuga lo tradicional con lo contemporáneo en todos sus elementos". El espectáculo cuenta con la dirección de la escenógrafa Laura Iturralde ('Ósmose', con Mercedes Peón) y la coordinación general de PlayPlan Cultural, que también asume la dirección de producción. La profesora de danza Silvia Iria Miramontes coordinará los movimientos de Tanxugueiras y el coreógrafo y bailarín Fran Sieira es el responsable de diseñar el baile en el escenario.

El músico y productor Iago Pico (responsable de Pouland Studios y coautor, con Tanxugueiras, de 'Terra') se encargará de la percusión electrónica. El vestuario es obra del diseñador ourensano Jorge de Álvarez (finalista en los Premios Nacionales de Moda en 2021), mientras que el maquillaje será una propuesta de Miguel Bling (director del 'You Glow Salon' y equipo habitual en los programas 'Gen Playz' y 'Dulces y Saladas'). Por último, el espectáculo se completa con audiovisuales de la artista visual y creativa gallega Marta Verde (profesora en el Berklee Collage of Music de Valencia).

POSIBILIDADES ANTE EL CONTAGIO. En todo caso, el Benidorm Fest ha diseñado tres posibles escenarios en caso de que los intérpretes no puedan actuar en directo tras dar positivo en covid. El primero de ellos es si el artista da positivo tras realizar el primer ensayo, algo que no es aplicable a Tanxugueiras ya que los primeros ensayos comienzan este lunes. El segundo escenario tampoco sería posible para el grupo gallego ya que consistiría en poner el videoclip de la canción a modo de participación. Sin embargo, Terra no tiene videoclip publicado.

El tercer escenario, por lo tanto, sería el aplicable a las artistas y en él "RTVE realizaría un montaje con la canción e imágenes del artista de las que disponga", tal y como explica el propio Benidorm Fest en su página web. Además, el festival explica en su web que la jefa de la delegación, Eva Mora, explicó en una rueda de prensa previa al Benidorm Fest que "debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, ha sido imposible grabar actuaciones de reserva".