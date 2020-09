Tarjetas cripto y bitcoin, una forma de pago que se extiende

Las compañías emisoras de tarjetas de crédito y débito han comenzado a reconocer como divisas al bitcoin y a otras criptomonedas, lo que ha marcado una nueva era en ambos mundos financieros. De hecho, hace solo dos meses VISA publicó un comunicado muy especial en el cual afirma, entre otras cosas, que están dispuestos a tener en consideración a las criptomonedas y las redes blockchain que los clientes soliciten para los nuevos productos.

Básicamente, las tarjetas con bitcoin también fueron evolucionando y se optimizaron con el objetivo de ofrecer mejores productos a los clientes. En la actualidad, hay tarjetas de débito, de crédito y prepagas que operan con bitcoin y que se pueden utilizar en un amplio rango de regiones.

Por otro lado, Mastercard, la mayor competidora de VISA , también invitó a las empresas más importantes de criptomonedas a negociar juntos nuevos servicios para brindarle mejores alternativas a los usuarios de sus tarjetas.

Desde esta última empresa quieren garantizar que las nuevas alianzas tengan como resultado productos seguros, para lo que Mastercard le ofrece a los nuevos potenciales clientes ofrecerles lo mejor de toda su tecnología y experiencia en los sistemas tradicionales.

Ventajas de las nuevas cripto tarjetas

Se cree que en un futuro cercano las tarjetas con bitcoin van a ser de uso corriente. Por eso, pagar con criptomonedas será una opción muy frecuente, especialmente cuando la mayoría de las empresas emisoras de tarjetas decidan seguir los pasos de Mastercard y VISA. De esta forma, el bitcoin tendrá un uso muy activo, que irá más allá de ser un método de ahorro o de almacenaje en un monedero digital por largo tiempo.

En general, los usuarios de las tarjetas con bitcoin pueden utilizarlas en miles de diferentes ubicaciones en los cinco continentes para hacer pagos y retiros de dinero en efectivo, además de realizar operaciones entre dinero FIAT y bitcoin, y viceversa.

Cómo obtener los bitcoins para tener una tarjeta cripto

Si no hay criptomonedas, no hay tarjetas que operen con ellas. Por lo tanto, los interesados en este tipo de herramientas financieras, necesitan comprar bitcoins. Para obtenerlos de formas rápida, pueden utilizar un exchange o plataforma digital automatizada. Tal es el caso de bitcoin UP , en donde los usuarios se registran y hacen un depósito mínimo para obtener el algoritmo que les permitirá comenzar a hacer trading con sus bitcoins.

El mercado crece

Algunos de los responsables de las empresas operadoras de las tarjetas criptos creen que este sector no solo está creciendo, sino que pronto su uso será una aceptación de la conexión que ya existe entre el universo financiero tradicional y el criptográfico.

Dentro de ese crecimiento de las tarjetas con bitcoin se puede ver una noticia muy importante que involucra a Wirex, una de las wallet digitales más importantes del momento.

Wirex y Mastercard se unen para desarrollar una tarjeta con criptos que será multidivisa, y podrá conectarse con un número determinado de cuentas. Con este proyecto, desean cumplir el objetivo que se relaciona con el fomento de las criptomonedas para el pago de los productos de uso diario.

Asimismo, Wirex está actualizando su programa de recompensas, Cryptoback, para que esté a la altura de la nueva tarjeta que será de plástico, pero con un valor digital que demuestra lo bien que pueden fusionarse las dos opciones.

Conclusión

Las tarjetas con bitcoins y otras criptomonedas son un desarrollo que está diseñado a la medida de los usuarios para cumplir sus necesidades financieras de una forma ágil y actualizada. Por eso se cree que van a tener una excelente aceptación de parte de los clientes que están ansiosos por usar bitcoins en el mundo real.