“Temos que aproveitar o noso talento creativo”

“Conta Cruz Novillo que “un deseñador é un arqueiro que lanza a frecha co propósito de acertar no centro da diana. Mentres, o artista, lanza a frecha e no lugar onde se cravou pinta a diana”. O artista acerta sempre. Porque a arte é unha viaxe de ida e o deseño é unha viaxe de volta. O deseño faise co que se sabe e a arte co que se descoñece. Un deseñador pon as cousas no seu sitio e un artista pon todo patas arriba”, de esta forma explicó David Barro una “traxectoria ligada ao universo da arte e do deseño, a sustentabilidade, a economía creativa, a edición, a innovación cultural ou a docencia”.

Tras agradecer la concesión a EL CORREO, y a su familia y amigos “a paciencia e as facilidades que me dan para que eu poida exercer a miña paixón profesional con liberdade e comodidade” hizo un repaso por la situación de la creación en nuestra comunidad y señaló que “dende Galicia, podemos responder á complexidade deste mundo, pero unicamente é posible desde a conversa multidisciplinar e sensible. Porque Galicia é rica en recursos, pero son limitados. Aínda que tamén existen recursos ilimitados como o coñecemento e a creatividade, que ás veces estamos perdendo ou obviando, porque falta conexión e falta adaptabilidade, que é a chave para funcionar neste século XXI”.

David Barro finalizó pidiendo que “visitemos exposicións, coidemos a arte e o deseño!. Pero, sobre todo, aproveitemos a nosa singularidade, o noso talento creativo... cultivemos a nosa Diferenza”.