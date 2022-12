¿Cómo y cuándo decidió que quería dedicarse al mundo de la estética?

Siempre tuve claro mi vocación. Por ello, estudié medicina de familia, una especialidad que me encanta por la cercanía con los pacientes y la visión global que aporta. Pero, a través de una amiga que me ofreció ser formadora de sus productos, descubrí el mundo de la estética y me cautivó de tal forma que hice la especialización y encontré en ella mi verdadera pasión.

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?

Lo que más me gusta es muy simple: tener la capacidad de dejar a la gente más guapa, porque, aunque pueda parecer frívolo, es muy satisfactorio experienciar la felicidad de nuestros pacientes después de los tratamientos.

Los médicos estéticos tenemos la capacidad de mejorar la autoestima de nuestros pacientes, lograr que se vean mejor, sin una cara de cansancio, favorecidos en definitiva. Eso hace que tengan más seguridad en sí mismos y les ayuda también a sentirse alegres por dentro. Poder tratar aquello que quieren mejorar y aumentar su autoestima es una satisfacción personal muy grande.

¿Cómo ha evolucionado la medicina estética en los últimos años?

La medicina estética ha evolucionado muchísimo. Ya no solo en nuevos productos, usos y técnicas donde se ha investigado y se han desarrollado novedades increíbles, sino también en la manera de concebirla. Ha evolucionado para cubrir las demandas de los pacientes que buscan tratamientos más naturales, menos invasivos con resultados delicados y sutiles.

¿Qué técnicas destacaría como las más innovadoras actualmente en el campo de la medicina estética?

Hay muchas, pero, si tengo que elegir, a nivel facial, se demandan muchos tratamientos para disminuir la flacidez y mejorar la elasticidad de la piel. Para lograrlo, utilizamos la radiofrecuencia fraccionada con micro agujas robotizadas que calientan la piel hasta las capas de mayor profundidad. Además, se hace una vez cada mes o mes y medio, por lo que es una opción óptima para personas que disponen de poco tiempo.

Después, a nivel de hidratación facial, es muy interesante la redensificación, con la que hidratamos la piel y proporcionamos vitaminas mediante una técnica específica de vectores que, además de hidratar, da flexibilidad a la piel con resultados muy naturales.

En el campo de las limpiezas faciales, la revolución llegó con hydrafacial, que vino a sustituir las limpiezas manuales tradicionales por una limpieza mecánica que elimina la suciedad en profundidad sin dañar ni dejar marcas en la piel, además de aportar hidratación. Es un tratamiento muy completo e innovador.

En cuanto a tratamientos médico-estéticos como tal, me quedaría con el full face híbrido. En él, se utilizan varias técnicas a la vez como pueden ser los hilos, la toxina botulínica y el ácido hialurónico para conseguir un tratamiento más natural sin aportar un volumen exagerado.

Por último, a nivel corporal, destacaría las máquinas que realizan contracciones supra máximas, como puede ser el Schwarzy, que combinada con dieta y ejercicio consigue tonificar y modelar el cuerpo de manera profunda. También, para la grasa localizada, el Coolsculpting es una auténtica revolución, ya que es capaz de eliminar la grasa de manera definitiva en un par de sesiones utilizando el frío.

¿Han tenido un aumento en el número de pacientes que acuden a su consulta porque quieren parecerse más al reflejo de sus filtros de las redes sociales?

Sí, desde luego. Lo notamos sobre todo en que cada vez tenemos pacientes más jóvenes que vienen con una imagen ideal (en muchos casos poco real) sacada de las redes sociales. Pero esto también es una parte importante de nuestro trabajo, el hacerles entender lo que pueden o no pueden conseguir con la medicina estética y explicarles que nuestra filosofía es potenciar lo mejor de cada uno sin cambiar sus rasgos, morfología o esencia en absoluto.

¿Se ha incrementado de manera significativa la demanda de un aumento de labios?

Sí. Hemos notado más peticiones de información sobre este tratamiento, pero, en nuestro caso, no hacemos voluminizaciones exageradas. Quien nos conoce sabe que tenemos una manera de trabajar muy específica, muy sutil, porque nos gustan los resultados naturales, por lo que hacemos aumentos de labios acordes a la morfología de cada paciente y siempre yendo de menos a más cantidad.

Por edades, ¿qué tratamientos son más demandados?

En personas de 20 a 30 años, los tratamientos más demandados son las depilaciones láser, las higienes faciales con hydrafacial y los tratamientos de labios.

Esto mismo se ve en la franja de 30 a 40, en la que, además de los labios, se empieza a demandar la toxina botulínica para prevenir las arrugas y la reposición de volúmenes para marcar más los rasgos, sobre todo del ángulo mandibular y los pómulos, con el objetivo de conseguir una imagen más sofisticada.

Después, entre los 40 y los 50 años (y de aquí en adelante), se requieren los tratamientos para la flacidez. Aquí, los inductores del colágeno, tanto líquidos como en hilos, y también la radiofrecuencia estacional son los más demandados. Por supuesto, a esta edad también es fundamental la toxina botulínica, no tanto para prevenir sino para atenuar las arrugas y también la reposición de volúmenes.

¿Cada vez más hombres solicitan tratamientos estéticos? ¿Cuáles?

La verdad es que sí, aunque sigue siendo un porcentaje bajo del total.

Así, cada vez son más hombres los que solicitan higienes faciales, con hydrafacial. También, les interesa disimular las arrugas del tercio superior (frente, entrecejo y patas de gallo), ya que en los hombres se marcan mucho más debido a que tienen una piel más gruesa. Para ello, utilizamos una combinación de toxina botulínica y ácido hialurónico para atenuar las arrugas evitando el efecto planchado, que queda poco natural en los hombres.

¿Con qué medios técnicos y humanos cuentan en la clínica de medicina estética Graziella Moraes?

Nos gusta ofrecer siempre los tratamientos más innovadores en nuestros centros. Por eso, hacemos una fuerte inversión en formación y en aparatología, logrando así tener las últimas novedades del mercado.

En cuanto a la plantilla que formamos Graziella Moraes, contamos con un equipo muy profesional formado por médicas y esteticistas apasionadas de la estética que ponen siempre lo mejor de ellas en cada paciente, de modo que se logra una atención personalizada.

En estos momentos, contamos con dos clínicas, una en Vigo y otra en A Coruña, pero nuestro objetivo es seguir creciendo para ofrecer nuestros servicios a más personas.