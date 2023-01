Teófilo Comunicación celebra o seu aniversario: ‘35 anos facendo Galicia’

Teófilo Comunicación comezou a súa andadura no ano 1988, para traballar no sector editorial, na publicidade, a comunicación, o deseño e na montaxe de eventos. Dende fai dez anos tamén traballa no sector textil, co obxectivo de poñer en valor a iconografía e simboloxía da nosa terra.

Son más de vinte mil traballos executados en tódalas seccións, destacando no sector editorial, onde teñen publicados máis de 500 libros, dando a oportunidade aos galegos e ás galegas que se achegan por primeira vez á literatura en todas as súas formas: poesía, narrativa, novela, biografía...recuperando a memoria histórica-gráfica de pobos e cidades da nosa Comunidade, amosando ao mundo a beleza e a fermosura das paisaxes eternas de Galicia a través dos libros fotográficos. Proxectos como as Constituciónes Españolas, os Estatutos de las Comunidades Autónomas Españolas, Los periodistas estábamos allí para contarlo, 40 Aniversario de la Constitución, Libro das Mulleres Abandonadas, do Premio Nacional de Literatura Xosé Luis Franco Grande; La vida, el amor y más allá, de Marina Mayoral; El arte de la guerra, en chinés e galego, considerado polo Observatorio de Política China como unha das mellores edicións feitas fóra do país asiático, Imagine This por Julia Baird (irmá de John Lennon) entre outros, levaron a empresa compostelana alcanzar as cotas máis altas de popularidade no sector editorial. Cando se cumplen máis de tres décadas de construción desta pequena fábrica de soños, os seus responsables cren imprescindible botar unha ollada ao pasado para poder encarar o futuro, que aparece cargado de novos proxectos. Para iso están preparando unha exposición que recollerá unha escolma dos traballos máis destacados en todo este tempo e que se fará en Compostela, cidade que é sinalada por José Luis Teófilo Piñeiro como “o lugar que nos acolleu, nos deixou traballar, soñar e facer realidade moitos dos nosos soños”. Esa mesma exposición trasladarase a Vileixoán, “o sitio do meu recreo, o lugar onde nacín, crecín e apredín”.

“Seguimos a facer Galicia cada día, ese é o noso compromiso, a nosa obriga. O noso lema: sen esforzo non hai recompensa”.

José Luis Teófilo Piñeiro, director de Teófilo Comunicación, é membro da Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), a Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela, ademais da Asociación de Periodistas de Galicia. No ano 2013 foi recoñecido co premio Galegos do Ano do xornal da Capital de Galicia El Correo Gallego, e nese mesmo ano a Asociación de Editores recoñece o seu 25 aniversario no sector editorial. Os traballos de deseño e imaxe en Teófilo

Comunicación foron recoñecidos co premio da Escola Superior de Publilcidade, Comunicación e RRPP Marcelo Macías.