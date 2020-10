Teófilo Comunicación rinde unha homenaxe

RECOÑECEMENTO. Dentro do compromiso que sempre tivo co pobo, coa terra e coa fala, o editor José Luis Teófilo acaba de producir desde a súa pequeña fábrica de soños unha peza de prata co nome e a tipografía dun grupo de intelectuais irrepetible, a Xeración Nós.

Ten como obxectivo honrar a memoria destes galegos que desenvolveron un traballo sen descanso en prol dun país posible, avanzado, recoñecido, persoeiros vitais para a construcción da modernidade de Galicia, dos que o propio Teófilo dí sentirse herdeiro e dos que aprendeu que a cultura é imprescindible na mellora da nosa convivencia e o noso progreso.

Por iso quere ofrecer a posibilidade de lucir este símbolo de galeguidade nas súas lapelas, nas máscaras, como homenaxe á Xeración que nos recorda quenes somos e de onde vimos. ECG