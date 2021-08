‘Terra de película’ trata de ‘Pratos combinados’, serie de EL CORREO

Santiago. Televisión de Galicia (TVG) abre este mes de agosto coa estrea do programa 100 anos de verbena galega unha proposta musical ideal para gozar dos próximos venres do verán. Conducido pola presentadora Sara Rodríguez pero na boa compaña da orquestra La Ocaband, o programa fará un percorrido pola historia das nosas verbenas, facendo unha parada para coñecer os principais artistas e temas musicais que as distintas orquestras levaron por Galicia durante estes cen anos.

Nesta primeira entrega, 100 anos de verbena galega porá o foco nas primeiras décadas destas formacións musicais, nunha viaxe ata os anos 70. Desde a orquestra Compostela, nada en 1919, ata Los Tamara, nada en 1958, pasando por formacións como Los Satélites, a orquestra Mallo, a Trébol ou os Players de Ferrol. A canle pública achegaralle aos espectadores temas tan memorables como New York, New York ou Campanera e lembrará cancións de verán como Estando contigo ou La chica yeyé e os éxitos de Eurovisión La, la, la e Estando contigo.

Coa participación por outra banda de artistas como Tito Calviño, Sito Sedes ou Juan José Mariño, saídos destas primeiras orquestras, 100 anos da verbena galega recollerá esta noite entrevistas, historia e música nun programa en que o espectáculo será o protagonista.

Por otra banda, tamén hoxe pero na G2 Terra de película, que dun xeito ameno e divertido amosa a historia do audiovisual en Galicia e as localizacións das nosas producións, achégase hoxe a exitosa Pratos combinados a serie de EL CORREO GALLEGO que está na histora como a máis vista da Televisión de Galicia. Foi reemitida unha chea de veces, e sempre con grandes índices de audiencia de todas as idades.

Nesta nova entrega, que leva por título ‘Eternos Pratos’, contarase como se inventou, quen está detrás, e algunhas das historias dos seus actores máis coñecidos.

Un programa fascinante para lembrar unha serie que comezou nun tamaño de media hora e tivo que duplicar a súa duración, gañando sempre en audiencia. Unha serie que tivo que reinventarse tres veces, e as tres con éxito. ‘Pratos combinados’ é un ingrediente perenne na grella televisiva, pero o éxito tamén ten un custo para os actores.

E en Latexos da Cidade vivirán hoxe os atascos á entrada dun colexio coruñés e coñecerá as tripas dun gran centro comerical de Vigo. O programa tamén falará cunha patronista dunha grande empresa ourensá de moda. ECG