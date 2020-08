Textos inéditos de Martín-Santos y Juan Benet, en ‘El amanecer podrido’

Madrid. A finales de los años 40 y principios de los 50 los entonces jóvenes escritores Luis Martín-Santos y Juan Benet forjaron una amistad “de hierro”, una etapa en la que escribieron “a cuatro manos” más de 60 textos hasta ahora inéditos que se han reunido en el libro El amanecer podrido.

Martín Santos y Juan Benet intercambiaban estos escritos: uno escribía un cuento, se lo pasaba al otro para que lo corrigiera y el resultado era una derivación que no tenía que ver quizá con la historia inicial. De ese ejercicio salieron los textos que componen este volumen.

Publicado por Galaxia Gutemberg, la edición de este libro, que llegará a las librerías el próximo 9 de septiembre, es de Mauricio Jalón y se completa con cartas y variados documentos que reflejan la amistad que unió a ambos autores.

El editor Carlos Barral pensó en publicar estos textos tras la muerte de Martín-Santos, ocurrida el 21 de enero de 1964 en un accidente de automóvil, pero Juan Benet lo desaconsejó en una carta que también se incluye en el libro, explicó Jalón en una entrevista con Efe.

Aunque otra causa por la que no se publicó entonces la recopilación de textos pudo ser, considera Jalón, la censura de la época: “A menudo se ha trivializado su peso destructivo, la magnitud de la censura en esos años” y aunque ‘El amanecer podrido’ no era un texto político, hay una visión de una situación opresiva, además del título, que no creo que hubiese sido recibida con gran alborozo por parte de las autoridades competentes...”.

En total son 67 relatos de Luis Martín-Santos y Juan Benet, escritos entre 1948 y 1951, en sus inicios como autores, textos en su mayor parte mecanografiados. EFE