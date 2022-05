The James Hunter Six, en Ourense da man do ciclo do Xacobeo

Ourense. O Teatro Principal de Ourense acollerá este sábado, o concerto da banda británica The James Hunter Six (21.00 horas). O vicepresidente segundo da Deputación, César Fernández, participou na presentación do concerto, enmarcado no ciclo Xacobeo Importa e que conta co apoio da Deputación, e na que tamén interviron a directora de Sweet Nocturna e promotora do Ciclo, Raquel Seijo; o xefe territorial da Delegación da Xunta, Manuel Pardo; e a directora do Teatro Principal, Olga Mojón.

Este evento está alineado dentro da misión das administracións públicas de “dotar á cidadanía de cultura de calidade, unha labor “esencial”, salientou César Fernández. O vicepresidente segundo manifestou tamén a súa ledicia por recuperar este tipo de eventos presenciais e avanzar cara a normalidade dos eventos culturais despois da pandemia, “porque a vida sen cultura sería moi difícil de entender”.

Fernández remarcou a importancia de acoller este tipo de eventos no Teatro Principal, xa que este tipo de actividades, explicou, “serven para que a provincia e a cidade acaden un posicionamento referencial no exterior nun contexto no que estamos cerca de todo o mundo, funcionando de polo de atracción turístico”. Un punto resaltado pola directora do Teatro Principal, Olga Mojón.

Raquel Seijo, promotora do ciclo Xacobeo Importa, destacou o perfil dos artistas que participan nos concertos programados, e que se reparten por toda a xeografía galega: “Son concertos especiais, repartidos en todo o ano e que atraen artistas de xéneros diferentes”. ECG