“Toda la gente que se dedica a esto creo que coincide en que la peor parte es que la línea entre tu vida y tu trabajo se diluya”

Tuve en total desde hace año y medio 6 baneos y he estado a punto de que me quiten la cuenta un par de veces, de los 6 baneos 5 fueron por contenido adulto o pornografía [se ríe], esto suena un poco raro asique lo tengo que explicar: en todos los casos ha sido una mezcla entre que navegando por internet te puedes encontrar cualquier cosa y hay que tener mucho cuidado cuando estás en directo, cosa que no hago; y que mi comunidad es un poco hija de puta conmigo y me mandan links de este tipo de cosas para que los abra. Una de las últimas que me pasó, que fue totalmente ridícula, fue porque por algún motivo estaba viendo fotos de un zoo donde decidieron depilar a los monos, entonces como me hizo gracia se me ocurrió buscar en Youtube “monos depilados”, con la mala suerte de que el algoritmo de youtube por algún motivo pensó que me refería a depilación púbica, y aunque la imagen salga solamente un segundo en el directo ya es demasiado tarde y da igual que se lo expliques a Twitch, no te levantan el ban.

Yo creo que los que nos dedicamos a esto nos gusta pensar, o al menos así es como nos mantenemos cuerdos [ríe], que somos nosotros mismos hasta el final y que a quien le guste bien y a quien no que se vaya a ver otra cosa; pero al final yo llevo dedicándome a esto como mi trabajo unos 4-5 años, y llega un punto de tu vida que aunque tú no te des cuenta, aunque sea de forma subconsciente, cuando estás recibiendo constantemente feedback sobre lo que haces o como te ve la gente al final es imposible que no cambie la percepción de ti mismo. Lógicamente yo no sería la misma persona si no tuviese un escrutinio constante tanto para lo bueno como para lo malo, es imposible que cómo te ves a ti mismo no cambie, es imposible no condicionar cómo actúas en función de lo que recibes del público. Y muchas veces, aunque yo por lo general pienso que hago cosas que me hacen gracia y que me gustaría ver a mi, aunque sea a nivel subconsciente acabas tirando por lo que ves que funciona. Es imposible no crear fórmulas, no desarrollar un estilo y al final es un poco eso “el estilo es lo que mata al genio”, refiriéndome al genio como figura creadora. La gente se monta una idea en la cabeza de cada creador, artista, músico... que no tiene por qué ser correspondiente a lo que es esa persona, y la gente en cierto modo siempre quiere de ti lo mismo, aunque entregado de forma diferente, y esto nos pasa a todos, vemos a la gente famosa como tótems o ideas, no como a un ser humano con sus complejidades, lo cual es lógico porque tendemos a etiquetar y acotar las cosas para poder comprenderlas. Por eso la gente siempre esperará de ti de algún modo que abanderes las ideas que para ellos representaste en algún momento, y claro eso es muy jodido porque yo llevo dedicándome a esto seriamente 5 años y no soy el mismo cuando empecé que ahora, lógicamente ha cambiado mi forma de ser y han cambiado muchas ideas en mi cabeza. Es un poco una lucha constante entre querer transgredir, querer crear cosas nuevas y querer llevarlo por donde tú crees que te toca y a la vez mantener el estilo que la gente espera de ti. A mi me gusta creer que soy yo mismo todo el rato, pero la versión que soy actualmente está condicionada por todo lo que he recibido durante años.

Depende, Twitch tiene cosas muy buenas: para empezar se paga mucho mejor en relación horas de trabajo/dinero, y es un trabajo relativamente cómodo y sencillo, lo que tienes que hacer es trabajar en ti mismo y resultar entretenido, o entretienes o no entretienes. Otro tema es que si Youtube ya daba una sensación de cercanía entre el público y los creadores por el simple hecho de hacer videos en tu salón a pesar de la edición los cortes etc, Twitch va mucho más allá, estás hablando directamente con estas personas, escribes en el chat y te comunicas, lo cual hace que sea algo muchísimo más cercano y a mi personalmente me gusta mucho.

¿Tu estética afecta al tipo de marcas que contactan contigo?

Es difícil saberlo, porque al final solo te enteras de la gente que si quiere trabajar contigo, no de quien no; de todos modos al margen de la estética, que entiendo que tampoco ayuda, uno de los motivos por los que creo que las marcas pueden tener más miedo de asociarse conmigo ha sido por hacer un poco siempre lo que me ha dado la gana y no pararme mucho a reflexionar como se lo va a tomar la gente, ninguna marca establecida va a querer asociarse con alguien que diga tantas tonterías como yo. De todos modos yo tampoco firmaría por trabajar con más marcas y que me paguen mejor a cambio de tener un contenido más blanco o más para todos los públicos, porque al final creo que lo que he conseguido es por lo que ofrezco y también se lo debo a mi público.

De todos modos no tengo queja porque la verdad que a pesar de esto si que hay muchas marcas que han querido colaborar conmigo y me han dado pie a hacerlo de la forma o con el tono que yo quiera. Lo que si que es cierto es que nunca seré en ese sentido como Grefg, Ibai o Willyrex o gente así porque si que es verdad que mi tono es otro, mi target es otro y mi forma de ser y de actuar es otra... También intento no compararme porque se que no partimos desde el mismo punto, cada uno tiene sus pros y sus contras.

Cambiando un poco de tema ¿Qué tal el 2020 a nivel profesional?

Pues en todos los temas de eventos o cosas con marcas que fueran presenciales, que es en gran parte de lo que vive este mundillo también, mal claro, pero en general respecto al covid creo que somos la profesión que menos se puede quejar, más bien al contrario. De todo el tiempo que llevo en Twitch, fue ahora desde la cuarentena y posteriormente con las restricciones que, por una parte al tener yo muchas menos cosas que hacer le empecé a dedicar bastantes más horas, y por otra parte también al estar la gente aburrida en sus casas pues me empezó a ir bastante mejor. Ya se sabe que aún en tiempos de crisis una de las cosas que siempre funciona es el entretenimiento gratuito.

Bueno, ahora si te parece bien, vamos a hablar de temas más personales. Estabas estudiando Ciencias Políticas, ¿sigues con la carrera?

Estuve bastante cerca de terminarla pero cuando me empezó a ir mejor en twitch empecé a dedicarle mucho más tiempo y sobre todo mucho espacio mental, así que la dejé de lado. Pero si que me gustaría terminarla y tengo el proyecto de hacerlo, y aunque sé que cuanto más tiempo deje pasar más me va a costar, estoy bastante contento con mi vida ahora. Aunque obviamente a veces tengo malos momentos a nivel profesional en los que dudo de lo que estoy haciendo, intento imaginarme qué pensaría el Germán de 15-16 años si supiese a qué me dedico ahora, y creo que viendo que me va guay haciendo lo que quiero estaría muy contento. Asique aunque ahora tenga el tema de los estudios parado si que algún día me gustaría acabar, ya no porque crea que me voy a dedicar a ser politólogo, que no va a ser así porque con todas las gilipolleces que he dicho por internet no veo quién me va a contratar, sino simplemente por tener al menos una prueba palpable de que tengo esa formación, un poco por quitarlo de la lista.

¿Qué haces en tu tiempo libre? y ¿qué te gustaría hacer más?

Nada rebuscado, siempre me ha gustado mucho el cine, ver a mis colegas, no se, actividades normales como todo el mundo. Los videojuegos obviamente me gustan mucho desde pequeño y es un poco lo que me introdujo a este mundo, y siempre han constituido una parte relevante de mi persona, pero es cierto que desde hace unos años, desde que lo convertí en parte en mi trabajo, me cuesta más verlos como un paréntesis. Antes usaba los videojuegos para desconectar y liberar presión del resto de mi vida, y ahora que forman parte de mi curro cada vez me cuesta más tomármelos como algo recreativo. Antes para mi era como meditar, como hacer yoga y ahora es trabajo, e incluso cuando estoy disfrutando de algún videojuego fuera del curro hay una parte de mi cerebro diciéndome “¿por qué haces esto sin estar ganando dinero haciéndolo?”. Al final es una putada porque para llevar bien este trabajo es muy importante guardarte cosas para ti, saber disfrutar del tiempo fuera de streaming y saber desconectar; porque sobre todo cuando vives de entretener y de tener cosas interesantes que contar, es muy difícil no estar todo el rato pensando en hacer contenido, o en qué partes de ti quieres guardar y qué trozos de tu vida quieres contar... Es muy difícil no tener todo el rato la cabeza en modo “creador”. Y no pretendo quejarme, sé obviamente que hay trabajos mucho peores, y que todos tienen su parte mala, este es obviamente un trabajo bueno y cómodo, pero aún así toda la gente que se dedica a esto creo que coincide en que la peor parte es que la línea entre tu vida y tu trabajo se diluya.

¿Tienes aspiraciones o metas a corto o largo plazo, o proyectos que te hagan ilusión?

A veces cuesta pensar en el futuro porque este es un mundillo en el que no sabes de que lado va a soplar el viento. Por ejemplo con lo del copyright yo me levanté de un día para otro y no tenía canal, y estuve cuatro días intentando reestructurar todo mi “modelo de empresa” y ver como lo podía redirigir. Quiero decir, al final es un trabajo en el que las garantías son pocas y de un día para otro cambian mucho las cosas. Tampoco me he considerado nunca la persona más ambiciosa del mundo, en ese sentido de que hay mucha gente en este mundillo que tiene sus empresas y busca otras vías al margen de crear, o que están todo el día currando, sacando vídeos... Yo me considero ambicioso en cuanto a “obra”, quiero sentirme orgulloso de lo que hago pero no tengo grandes proyectos ni metas. Y puede sonar un poco a discurso de querer parecer humilde, pero de verdad que nunca me he movido en este mundo por dinero, y me va guay y no me puedo quejar, y lógicamente estoy contento con el dinero que gano, pero nunca ha sido mi motivación ni dejaría de hacer cosas que me apetecen por ganar más dinero. Entonces cuando busco proyectos o cosas nuevas que hacer, siempre busco que me den vías expresivas, medios productivos o que me confíen un formato.

Tengo alguna cosilla que no puedo concretar exactamente por que está muy en el aire y se está viendo aún, pero si que tengo cosas por ahí en formatos nuevos que me hacen ilusión y que estoy mirando con colegas. También alguna idea que ronda mi cabeza sobre vídeos y sobre perlitas que me gustaría subir, no tanto por repercusión ni dinero sino más bien cosas que a nivel creativo me apetece hacer. De todos modos, a plazo inminente no tengo nada seguro, solo intento pensar en el siguiente streaming y nada más.