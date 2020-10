‘Todas as vidas’, un mosaico da nosa educación sentimental

Despois do esforzo que lle supuxo a publicación dos catro volumes de Historia da literatura galega en Xerais, Xosé Ramón Pena regresa á narrativa con Todas as vidas, na mesma editorial. Esta nova entrega recolle oito relatos que, vistos en conxunto, actúan de recordatorio dunhas cantas manifestacións da educación sentimental daqueles que compartimos xeración co escritor betanceiro residente en Vigo.

Moncho Pena presenta ao público galego un mosaico de personaxes que veñen representar diferentes maneiras de vivir os anos que cadraron coa súa/nosa mocidade. Se ben cada relato ten unha localización máis ou menos concreta, por eles aparecen outros lugares que –queiramos ou non- influíron de maneira activa ou de maneira pasiva nas nosas vidas. Unha memoria daquel momento que xa temos na portada co disco de Suso Vaamonde Nin rosmar un laído (1977, Movieplay).

Así, en “Lexionario en Melilla” atopamos a presenza dos que se apuntaban á Lexión cando nos tempos de servizo militar obrigatorio, era o único corpo profesional do exército español. Melilla –coma Ceuta- actuaban como ultraperiferia de peninsulares e de insulares, máis polo choque entre diversos mundos bipolares ca por estrita distancia xeográfica. Xeraban –e seguen a xerar- unha visión moi concreta do que é a españolidade, que Moncho Pena opón, no ambiente familiar no que se sitúa a narración, aos conflitos sociais da minaría e da realidade plurilingüe de España. E engade a lembranza da figura de Benito López Franco, un soldado aragonés que en 1950 faleceu en estrañas circunstancias malia o cal foi declarado oficialmente suicida e enterrado boca abaixo na zona civil do cemiterio de Melilla, pero que ben axiña acordou o fervor popular ata ser alcumado de “soldado dos milagres”.

Trocando ambientes e perfil dos protagonistas, en “Boxeador en Detroit” consérvase un mesmo referente xeográfico en tanto en canto Kid Larache, un aspirante a boxeador profesional en Galicia, estivera nunha unidade de Regulares. Unha lembranza de cando os púxiles eran heroes nacionais (Luis Folledo, José Legrá, Fred Galiana, Urtain, Pedro Carrasco). Os coches “preparados” de acceso local eran para uns poucos e os estranxeiros –xa que logo americanos- eran un privilexio. Quedaba a música coma un dos poucos bens de importación ao alcance da maioría, cousa que permitía que cada quen conformase os seus gustos.

Uns tempos que agora parecen moi distantes, pero dos que fomos coetáneos na nosa infancia, cando aínda era frecuente en certos ambientes sociais ter criada. Rapazas procedentes de zonas rurais que traballaban a prezo case de saldo. Un mundo que aparece en “A máis chula do barrio”, con aquela explotación agochada de paternalismo e de sospeitas de roubos por parte das mozas de servir que sempre tiveron e seguen a ter as señoras que as empregan.

Ou aqueles anos universitarios aínda en vida de Franco, como atopamos en “Policía nin en broma”, nos que a vontade de cambiar o mundo –o cativo mundo que daquela tiñamos- tiña que roer cos dúbidas ideolóxicas de quen era máis revolucionario ou das mil e unha dúbidas que o acceso ao sexo nos presentaba. E de fondo, a diferencia entre un inspector da BPS, que xa intuía cambios políticos, e un policía armada de a pé sen máis horizonte cá xubilación.

Ou esoutra historia, eterna, dos expatriados de todo tipo, especialmente os emigrantes, que ao seu regreso sempre contaban historias fantásticas daquela América enorme que –dicían- tiveron o privilexio de coñecer e que logo, xa onde nacera, se condensaba nas músicas daquelas terras, como os tangos do protagonista de “Ancián en Shangri-la”.

E nun rexistro temporal máis recente, “A do pirata coxo” evoca aqueles artistas hoxe maduros e aqueloutros que na nosa mocidade xa estaban en plena madurez e que hoxe actúan como auténticos fantasmas en ausencia de pantallas de cine ou de reprodutores analóxicos de música. Artistas que conformaron a imaxinación de diversas xeracións coas súas películas de aventuras (de piratas, do oeste) e que nos permitían evadirnos dunha realidade inmediata de cor gris cinza as máis das veces.

Unha memoria recuperada duns anos que, como cantaba Joan Manuel Serrat en Temps era temps, non foron nin mellores nin peores pero que foron os nosos, e que con aqueles vimbios de cancións, películas, lecturas tivemos que tecer os nosos queipos vitais. Ofrecelos aos lectores de agora, case todos máis novos ca nós, é darlles pistas para que esa memoria non se perda.

JOAQUIM VENTURA