Todo lo que debes saber sobre las bombillas LED regulables

Tanto como si estamos hablando de una zona del hogar o de la oficina, es importante desenvolverse con una buena iluminación. Así mejorará la visibilidad y la presencia de cualquier entorno.

Cuando es de día suele ser sencillo obtener luz natural, ya que bastará con abrir una ventana. La cosa cambia cuando es de noche o cuando la visibilidad es mala; en ese caso, podemos utilizar bombillas LED regulables para conseguir la iluminación que se necesite.

Si todavía no conoces las características de este tipo de bombilla, te animamos a seguir leyendo.

¿Qué son las bombillas LED regulables?

Las bombillas LED regulables son un tipo de bombilla que nos dan la posibilidad de nivelar la potencia de la luz que emiten para crear diferentes ambientes. Contribuyen a cambiar la apariencia visual del entorno y consiguen que cada entorno pueda tener el tipo de luz que necesitamos.

Estas bombillas tan solo funcionarán como deberían en el caso de que cuenten con lo que se conoce como un regulador o dimmer; estamos hablando de una herramienta que permite regular la intensidad de la luz de manera sencilla.

Para seleccionar el regulador será necesario conocer la carga máxima que soporta el mismo, consiguiendo así que el funcionamiento de la bombilla sea más seguro y esté siempre controlado.

¿Qué debes saber sobre las bombillas LED regulables?

Antes de comprar una bombilla LED regulable hay algunas cosas que debes saber:

·Regulación: ten en cuenta que no todas las bombillas LED se pueden regular, sino aquellas que se hayan diseñado específicamente con este objetivo. En otras palabras: deben ser capaces de trabajar con energía alterna. Si no fuese así, el funcionamiento no sería correcto y lo más seguro es que termine estropeándose.

·Asociación con el regulador: tal y como ya hemos comentado, también es fundamental comprar bombillas que puedan trabajar con el regulador. En el caso de que la potencia no sea la adecuada, la bombilla podría estropearse.

·Uniformidad: las bombillas LED regulables emiten un tipo de luz uniforme, así que te puedes olvidar de zonas oscuras o de la presencia de sombras. Siempre tendrán una nitidez y un brillo considerable.

·Tipo de vida útil: el tipo de vida útil de la bombilla puede variar dependiendo del modelo del que estemos hablando, pero algunos podrían alcanzar fácilmente los 20 años de uso.

·Variedad de tonos de colores: es posible encontrarlas en diferentes tonos de color, como podría ser azul, rojo, verde, blanco frío o blanco cálido.

·Permiten reducir el consumo eléctrico: de la misma manera que cualquier otra bombilla que se haya diseñado bajo las directrices de la tecnología LED, permiten reducir la factura de la luz de una forma importante.

·Mínima emisión de calor: emiten la mínima cantidad de calor en cada uso.

·No contaminan: además, se han diseñado con materiales que no contaminan, por lo que su impacto en el medio es mínimo. Se consideran una alternativa muy ecológica a las opciones habituales.

Ahora ya conoces con más detalle todo lo que las bombillas LED regulables pueden hacer por ti.