‘Todo pasa en Tel Aviv’, el cruento conflicto palestino-israelí en clave comedia

Salam, un apuesto palestino de treinta años que vive en Jerusalén, trabaja en el set de la famosa telenovela palestina ‘Tel Aviv on Fire’, producida en Ramallah. Todos los días, para llegar a los estudios de televisión, Salam debe pasar por un estricto control israelí. Allí se encuentra con el comandante a cargo del puesto de control, Assi, cuya esposa es fanática de la telenovela. Para impresionarla, Assi se involucra en escribir la historia. Pronto, Salam se da cuenta de que las ideas de Assi podrían llevarle a un ascenso como guionista. Su carrera creativa empieza a despegar.

Dirigida por Sameh Zoabista, la cinta se sitúa en el hemisferio de Los informes sobre Sarah y Saleem (Muayad Alayan, 2018) y otras muchas que intentan arrojar luz sobre el conflicto entre Palestina e Israel, pero ofrece la singularidad de estar formulada en clave de humor. Y de un humor irónico y punzante que tanto se ríe de árabes como de judíos y de las telenovelas.

‘Anna Karenina. La venganza es el perdón’. Año 1904. Han Pasado treinta años desde la muerte de Anna Karenina... El Conde Vronsky, su amante y Serguei Karenin, el hijo de Anna -convertido ahora en doctor militar- son oficiales del ejército al mando de una posición militar rusa en la región de Manchuria a punto de ser derrotada por las fuerzas japonesas. En los pocos días que comparten antes de enfrentarse a sus respectivos destinos, y pese a la mutua desconfianza que les separa, Serguei y Vronsky tendrán la oportunidad de revisitar su pasado para, finalmente, encontrar las respuestas que ambos han buscado durante tanto tiempo... En la plenitud de su juventud, Anna Karenina toma la decisión de abandonar a su marido y a su hijo para entregarse a su amante, el conde Vronsky. Cuando ese amor empezó a desvanecerse, Ana se quitó la vida arrojándose a las vías del tren que tal vez habría de llevarla a encontrar una nueva esperanza.

No hay una verdad única en el amor, sino que cada quien encuentra su propio camino. ¿Qué debe tener prioridad: la pasión o el deber? ¿Cómo elegimos? ¿Y a quién le toca juzgar? Estas son las preguntas eternas, lanzadas sin remordimientos hacia nosotros por la vida. Anna Karenina hizo su elección, dejando a su hijo Sergei crecer luchando por entender por qué su madre tomó tan trágico y terrible camino, y al conde Vronsky atormentado a causa del recuerdo de la mujer por cuya muerte todavía se culpa después de treinta años.

El veterano director de cine ruso Karen Shakhnazarov, que ya había abordado la novela de León Tolstói en la mini-serie Anna Karenina de 2017, dirige esta historia inmortal, entre la pasión y el deber; entre la tragedia y el recuerdo de un amor que se resiste a morir... Una película basada en las novelas Anna Karenina de León Tolstoi y La guerra con Japón de Vikenty Veresaev.

‘La verdadera historia de la banda de Kelly’. Protagonizada por George MacKay, Charlie Hunnam, Russell Crowe y Nicholas Hoult, la cinta está ambientada en el siglo XIX en una Australia asolada por la pobreza. Allí vive Ned Kelly, un bandido que, tras la muerte de su padre, trata de hacer lo posible para que su madre sobreviva. A partir de ese momento, comenzará un viaje que acabará convirtiéndole en una auténtica leyenda. La película narra toda su vida familiar y los delitos que cometió desde los doce años hasta su trágico final en Melbourne en 1880. Robo de bancos, de caballos, asesinato de policías... Estos son solo algunos de los cargos a los que se tuvo que enfrentar a lo largo de su vida pero que, curiosamente, acabaron convirtiéndole en una especie de Robin Hood para casi todos sus compatriotas.

Película dirigida por Justin Kurzel (Assasin’s Creed, Macbeth) y que lleva a la gran pantalla la novela de Peter Carey ganadora del Premio Brooker.

‘Under the skin’. Una letal cazadora alienígena que usa su cuerpo como suculento cebo para los incautos humanos. Este es el personaje que encarna Scarlett Johansson en Under the Skin. Johansson da vida a Laura, una seductora joven que vaga por tierras escocesas y tras la que se esconde una cazadora alienígena que utiliza sus encantos de mujer para atrapar a sus obnubiladas presas terrícolas. El cineasta londinense Jonathan Glazer, responsable de las cintas como Sexy Beast y Reencarnación dirige esta atípica historia de ciencia ficción basada en una novela de Michel Faber.

‘Zapatos Rojos y los siete trolls’. ¿Qué ocurriría si Zapatos Rojos fuese una joven extraordinaria que no encaja con los estereotipos de las princesas de los cuentos de hadas...? ¿Y si los trolls fueran siete valientes caballeros transformados por un hechizo...? ¿Y si el secreto de la belleza externa se encontrase en unos zapatos rojos...? De los creadores de de Frozen y Big Hero 6, llega esta película familiar, una nueva y disparatada versión de los cuentos de hadas.

Dirigida por el cineasta coreano Hong Sung-Ho.

‘Apocalypse Now: Final Cut’. Apocalypse Now es uno de los grandes clásicos del séptimo arte. Y es que la película de Francis Ford Coppola vuelve de nuevo a los cines con un nuevo montaje de la cinta, el “mejor” según su director. Estrenada en 1979, Apocalypse Now reunió un reparto de lujo formado por Martin Sheen, Marlon Brando, Dennis Hopper, Robert Duvall, Laurence Fishburne y Harrison Ford. La película recibió ocho nominaciones a los premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Director, aunque finalmente solo se hizo con dos galardones en categorías técnicas.

‘La lista de los deseos’. El cine español vuelve a las salas con el estreno de La lista de los deseos , una road movie en torno a tres mujeres que, tras pasar diversas complicaciones en sus vidas, se proponen cumplir una lista de deseos que siempre quisieron realizar. Un viaje emocional y un canto a la amistad, la esperanza y las ganas de vivir.

La película del director malagueño Álvaro Díaz Lorenzo (Señor, dame paciencia), está protagonizada por Victoria Abril, María León y Silvia Alonso. La historia arranca cuando Eva y Carmen se conocen en sesiones de quimioterapia. Carmen anima a Eva a hacer una lista de cosas que siempre quiso hacer pero que nunca se atrevió, y a que las haga una vez termine el tratamiento y sin saber los resultados. Eva hace su lista y organiza un viaje con Carmen para tachar sus “locuras”. Mar la mejor amiga de Eva, y que se acaba de quedar soltera, también hace su propia lista y se apunta a un viaje que las unirá para siempre.