‘Todo puede suceder’, la nueva serie italiana para las tardes de La 1

Madrid. En las renovadas tardes de estreno de La 1, se emite Todo puede suceder. Diariamente a las 16.10 horas, los Ferraro ya forman parte de nuestra vida. La nueva serie de sobremesa fue un éxito en Italia, y narra las aventuras y problemas de una familia que vive en Roma y que tiene que hacer frente a una serie de dificultades. Amor, risas y lágimas.

Ahora que se ha terminado This is us, necesitamos de una nueva familia televisiva, y esa es los Ferraro. Los personajes de esta familia numerosa serán uno más, y los problemas a los que se enfrentan los hermanos también.

Carlo, Ale, Sara y Giulia son los cuatro hijos de Emma y Ettore. Cada uno tiene su familia, sus problemas y su forma de ser. Ale lo tiene todo en la vida, todo lo contrario que Sara, divorciada y en busca de trabajo. Mientras, Giulia triunfa en su bufete pero tiene problemas con su hija, y Carlo tiene que madurar de pronto por la aparición de una persona del pasado.

¿Te gusta la pizza, Roma y todo lo relacionado con la Bella Italia? En Todo puede suceder veremos la comida típica de este país siempre que haya un motivo de celebración, las calles de su capital y muchas más cosas de la cultura italiana.

Los Ferraro son una gran familia, exactamente, de trece personas, y puede verse ampliada de cualquier momento, porque “todo puede suceder”. De ahí el coral reparto que tiene la ficción liderado por Pietro Sermonti, Camilla Filippi, Maya Sansa, Ana Caterina Morariu, Fabio Ghidoni y Alessandro Tiberi, y con la colaboración especial de Giorgo Colangeli y Licia Maglietta. Entre los más jóvenes, los nombres más reconocidos son los de Matilda De Angelis y Benedetta Porcaroli.

¿Eres tan familiar como los italianos? Entonces Todo puede suceder es la serie que buscas para pasar el otoño. Como ya pasara con Cuéntame cómo pasó o This is us, el momento de ver la nueva ficción de RTVE Play puede ser el plan ideal para disfrutarlo en familia.