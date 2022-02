Traballando a prol de maior cantidade de mulleres científicas

A Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas (Amit) – Nodo Galicia (Amit-Gal) presentou este mércores na sede da Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), no Pazo de San Roque en Santiago, o informe A presenza feminina na (RAGC) 2008-2021 con motivo do Día da Muller e a Nena na Ciencia, que se conmemora maña venres.

O traballo indica que a Academia aínda ten camiño por diante para romper a brecha de xénero. Hoxe hai unha representación de académicas inferior ao 20%, dato que non se corresponde coa presenza de científicas nas universidades e centros de investigación galegos. O mesmo acontece nas diferentes convocatorias de medallas e premios da entidade (Medallas de Investigación, Premios de Investigación Ernesto Viéitez Cortizo, Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia, Premio de Divulgación Científica e Premio de Xornalismo Científico Celia Brañas), así como nas personalidades designadas no Día da Ciencia en Galicia como Científicas/os Galegas/os do ano.

O documento conclúe cunha serie de recomendacións que pretenden promover accións positivas co obxectivo de permitir un maior recoñecemento social das contribucións das mulleres científicas, fomentar unha imaxe máis inclusiva da RAGC e incentivar a presentación de mulleres candidatas nos distintos premios, tanto de forma individual como pola comunidade científica ou institucións que representan.

“Somos ben conscientes do desequilibrio de xénero nos recoñecementos do ámbito científico e traballamos por mellorar o balance. Nos últimos anos téñense tomado accións importantes, o que está resultando nunha evolución positiva. Invitamos á sociedade científica a presentar candidaturas femininas aos premios da RAGC”, manifestou o presidente da RAGC, Juan Lema.

Na súa constitución en 1978, a RAGC contaba con Mª del Pilar Fernández Otero e non é ata o ano 2014 que tivo lugar o ingreso da seguinte académica. Desde entón, o presidente explicou que ingresaron seis académicas numerarias que, por suposto, resultan “insuficientes”.

Por outra banda, a RAGC anima á comunidade científica a presentar candidaturas lideradas por mulleres aos diferentes premios que outorga a Academia. Actualmente o número de candidaturas masculinas é notablemente máis elevado.

Exemplo da evolución positiva da RAGC para corrixir este desequilibrio de xénero é o ingreso previsto de cinco novas académicas en 2022. A presenza de mulleres académicas numerarias incrementarase coa incorporación de Carmen Isabel Álvarez Lorenzo (Santiago de Compostela, 1970), catedrática de Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica na USC, na sección de Bioloxía e Ciencias da Saúde.