Treinta años no son nada... al ritmo de campanas de boda

CELEBRACIÓN. Repican campanas de boda en Ortigueira y Celeiro. Y es que se ha montado una buena tras el anuncio del enlace matrimonial de Diana Amado Piñón y José Ramón Sánchez Taladrid, quienes el próximo 21 de mayo pasarán por el altar en el que será, sin duda, uno de los acontecimientos del año en la Mariña lucense. De hecho, el entusiasmo de algunos invitados es tal que ya han acudido a los mejores modistos para sorprender con looks a la altura. También los hay que viven con voraz apetito a la espera de lo que —todo apunta— va a ser una fiesta de emperadores. Ya ha dicho el padre del novio, el bueno de Xuxo o Fumeiro, que de la merluza se encarga él. El armador de Celeiro ya ha pedido que se lancen los anzuelos para conseguir los mejores ejemplares del pincho para el enlace de su primogénito. Al menos en eso se quedó en la romántica pedida de mano en la que JR hincó la rodilla una vez más para que en Ortigueira no quede duda de que al fin se casa el financial manager más cachondo de la oficina de Abanca. Y también, como no, para recibir la bendición de sus futuros suegros, Loli y Poldo, quienes están emocionadísimos por la celebración. Así, la petición acabó con un sí quiero que a más de uno le hizo saltar las lágrimas. De todas formas, hay que decir que la noticia de hoy es otra, ya que el novio está de cumpleaños. Treinta, nada menos. Y ya ha dicho que a partir de ahora toca asentar la cabeza y dejarse de tantas caralladas. Esperemos que lo haga después de este fin de semana en el que, seguramente, recibirá muchos regalos. En el cielo también brillará hoy más que nunca una hermosa estrella. Feliz vida.