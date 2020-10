Tres directoras acaparan los premios de las principales secciones de la Seminci en un palmarés también con galardón para Galicia

Por primera vez en sus 65 años de vida, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci, que concluyó ayer (este sábado) ha entregado sus tres principales premios a tres obras dirigidas por mujeres. Lilli Horvát en Sección Oficial, en Punto de Encuentro Farnoosh Samadi por 180º Rule y Juliana Fanjul en Tiempo de Historia por Silencio radio.

Esta Seminci atípica, condicionada por la crisis sanitaria y el toque de queda, tiene también aroma gallego en su palmarés ya que el realizador ourensano Gonzalo Recio, en un proyecto junto a Héctor Domínguez-Viguera y Carlos Mora Fuentes, se llevó el premio al mejor documental en la sección DOC. España con Tierra de leche y miel, de Gonzalo Recio, Héctor Domínguez-Viguera y Carlos Mora Fuentes, según el jurado.

La muy interesante película húngara Preparations to Be Together an Unknown Period of Time recibió la Espiga de Oro. La segunda película de la realizadora Lili Horvát logró además el premio Pilar Miró al mejor nuevo director y el premio a la mejor actriz para su protagonista, Natasa Stork.

Horvát había participado en la sección Punto de Encuentro de la LX edición de la Seminci con The Wednesday Child, su ópera prima, y consigue con su segundo largometraje el máximo galardón del festival. Lo mismo sucede con los hermanos gemelos Tarzan y Arab Nasser, que han logrado la Espiga de Plata y el premio Miguel Delibes al mejor guion con su segundo film, Gaza mon amour, años después de que la Seminci programara en Sección Oficial su debut, el largometraje Dégradé, también en la LX edición.

El premio Ribera del Duero al mejor director ha recaído “ex aequo” en dos nuevos directores: Aurel por Josep, su primer largometraje, y el eslovaco Ivan Ostrochovský por Servants, su segunda obra de ficción.

En el apartado técnico, el jurado ha concedido el premio a la mejor dirección de fotografía a Matthias Delvaux por su trabajo en The Cloud in Her Room y el premio José Salcedo al mejor montaje a Vassela Martschewski por Persian Lessons.

El jurado, que ha concedido además una mención especial para la película There is no Evil, de Mohammad Rasoulof, ha concedido a El mártir, de Fernando Pomares, la Espiga de Oro al mejor cortometraje y el premio EFA. La Espiga de Plata ha sido para el cortometraje canadiense Moi, Barnabè, de Jean-François Lévesque.

Respecto al premio del público de la Sección Oficial, que organiza el periódico El Norte de Castilla, el título ganador ha sido Nowhere Special, de Uberto Pasolini, con un promedio de 4,57 sobre 5.

180º Rule, de Farnoosh Samadi, se proclamó ganadora en “Punto de encuentro”. La cineasta iraní suma un premio más de Seminci a su palmarés, ya que es la única cineasta que ha ganado dos espigas de oro de Seminci consecutivas: en 2016 por El silencio, Espiga de Oro al mejor cortometraje en la 61 Semana, codirigido con Ali Asgari, y al año siguiente, ya en solitario, por el corto La mirada (2017).

El jurado, que ha concedido una mención especial a Piedra sola, de Alejandro Tarraf, ha decidido conceder el premio de Punto de Encuentro al mejor cortometraje internacional a Omelia Contadina, de JR y Alice Rohrwacher, y el premio al mejor cortometraje español ha sido otorgado a Stanbrook, de Óscar Bernàcer.

El premio del público en esta sección, organizado también por El Norte de Castilla, ha recaído en dos películas, que han alcanzado un coeficiente de 5 sobre 5: This is my desire, de los hermanos Arie & Chuko Esiri, y The best is yet to come, de Jing Wang.

Silencio Radio, de Juliana Fanjul, se proclamó ganadora del primer premio de la sección Tiempo de Historia. El segundo premio de la sección fue para The Reason I Jump, de Jerry Rothwell, además de una mención especial a Caperucita roja, de Tatiana Mazú.

En el apartado de cortometrajes, el premio ha sido para 57 días, de Mariano Lumbreras, y una mención a Huntsville Station, de Jaime Meltzer y Chris Filippone.

En la sección DOC. España, el trabajo ganador es Tierra de leche y miel, de Gonzalo Recio, Héctor Domínguez-Viguera y Carlos Mora Fuentes, según el jurado, formado por la productora y consultora Ana Amigo, la artista multidisciplinar Nadia Hotait y el productor y director Tomás Martínez Antolín, quienes también han otorgado una mención para El niño de fuego, de Ignacio Acconcia.

Por último, De perfil, de Alejandro Renedo, ha ganado la sección Castilla y León en Corto. El jurado ha estado integrado por la directora y guionista Pilar García Elegido, la actriz Elisabeth Larena y la crítica Marta Medina del Valle, quienes han concedido además una mención a Reflejo, de Juan Carlos Mostaza.

El Jurado de la Espiga Verde decidió, por unanimidad, entregar la Espiga Verde al largometraje Éxodo climático, de David Baute.

Por su parte, el jurado de la Espiga Arco Iris de la 65 Seminci, otorgó la Espiga Arco Iris de al cortometraje sueco The Night Train, del director Jerry Carlsson.

Por último, el jurado del Premio Blogos de Oro, entregó su galardón a There Is No Evil (“No hay maldad”), de Mohammad Rasoulof.