‘Tres’, un excitante y apasionante drama sobre una mujer “fuera de sincro” dirigido por Juanjo Giménez

Juanjo Giménez (Palma de Oro en Cannes y nominado al Oscar por el cortometraje Timecode) dirige en Tres a Marta Nieto interpretando a C, una diseñadora de sonido que disfruta de su trabajo y que pasa muchas horas sola, grabando efectos sala, wild-tracks, editando, mezclando. El estudio es su último refugio: un lugar donde postergar las averiadas relaciones que mantiene con su expareja, con su anciana madre y con sus compañeros de trabajo. Aunque ella aún no lo sabe, C. esta comenzando a desincronizarse. Como si fuera una película mal sonorizada, su cerebro ha comenzado a procesar el sonido más tarde que las imágenes. A medida que el delay aumenta, C. se ve obligada a dejar el trabajo, a afrontar en desincronía la muerte de su madre y, finalmente, a replantearse su vida al completo. Un día, C. descubrirá que su desincronía no es una enfermedad, sino una manifestación sobrenatural con la que puede viajar en el espacio-tiempo sonoro y aprenderá a controlar su extraño poder, a descubrir su verdadero origen. Completan el reparto Miki Esparbé, Francisco Reyes y los actores gallegos Luisa Merelas, Cris Iglesias y Fran Lareu.

‘La ruleta de la fortuna y la fantasía’. Dirigida por Ryûsuke Hamaguchi, la cinta cuenta, a modo de fábula, tres historias impulsadas por el azar y la imaginación en las que las vidas de personajes femeninos se ven marcadas por sus elecciones y arrepentimientos. Un triángulo amoroso inesperado, una trampa de seducción fallida y un encuentro surgido de un malentendido, forman un tríptico de cuentos unidos por la memoria, el engaño y el destino con los títulos Magia (O algo menos reconfortante), Una puerta abierta de par en par y Una vez más.

‘Buñuel, un cineasta surrealista’. Luis Buñuel, pionero del cine surrealista más puro desde Un perro andaluz, su primera película, mantuvo continuas referencias a los postulados surrealistas durante toda su carrera cinematográfica en México, Francia y España. Buñuel no dejó nunca de cultivar estos principios surgidos de su infancia, elementos que, como los sueños, han formado parte de sus pilares creativos más básicos y configuraron gran parte de la singularidad de su cine. El cine de Buñuel, como los cuadros de Goya, está en la senda creativa de cineastas, pero también de escritores, pintores y dramaturgos. Este documental permitirá a una nueva generación descubrir a este cineasta universal. La visión de Buñuel sigue siendo provocadora, además de realzada por sus vínculos con el arte y la literatura.

Javier Espada indaga en las razones por las que Luis Buñuel comenzó a alejarse de este movimiento, aunque nunca lo abandonó por completo y mantuvo un fuerte elemento onírico en su carrera.

‘Sedimentos’. Seis mujeres trans viajan a un pequeño pueblo leonés donde explorarán insólitos paisajes, así como los entresijos de su propia personalidad. Buscando respuestas sobre aquello que las une como grupo, aprenderán a lidiar con sus diferencias. Una historia sobre la empatía, la individualidad y la necesidad de pertenencia. Una radiografía en presente, que mira al pasado y se proyecta al futuro, celebrando la extraordinaria posibilidad de ser únicas e irrepetibles.

El proyecto surgió hace cinco años, a partir de la voluntad del valenciano Adrián Silvestre de explorar ciertas historias de vida de la comunidad trans a través del cine y entonces entró en contacto con una asociación de mujeres trans en Barcelona, les expuso sus intenciones y le abrieron las puertas. Así se fue forjando una relación de intercambio de experiencias que desembocó en el documental, planteado como una road movie en la que los personajes, como sucede en las mejores muestras del género, no son los mismos al llegar a su destino que cuando iniciaron el viaje.

‘El lobo y el león’. Dirigida por Gilles de Maistre, nos presenta a una joven llamada Alma (Molly Kunz) que, tras la muerte de su abuelo, regresa a la casa de su infancia en una isla de Canadá. Allí, su vida da un vuelco cuando rescata a un cachorro de lobo y a un cachorro de león. A medida que los animales crecen, los tres forman un vínculo inseparable, pero la vida les obligará a seguir caminos distintos y vivir experiencias duras hasta que puedan volver a encontrarse.

‘Panteras’. Andoni Canela, un reconocido fotógrafo de naturaleza, se embarca con su hijo Unai en una aventura fascinante. Viajan en busca de los últimos grandes felinos del planeta. La travesía se alarga durante varios años y culmina entre las altas montañas del Tíbet y el Himalaya, donde padre e hijo tratan de encontrar al legendario leopardo de las nieves. La dificultad del reto, la fabulosa expresión de la naturaleza salvaje y la sensibilidad de Andoni y de Unai convierten la película en un emocionante alegato conservacionista y en un auténtico viaje de descubrimiento interior.

‘Las fantasías’. Seis parejas explosivas dispuestas a dar rienda suelta a sus fantasías más íntimas. Desde los juegos de rol a la abstinencia, pasando por el exhibicionismo. Una comedia que examina nuestra libertad de amar como pocas veces se ha visto en el cine. Y tú, ¿hasta dónde eres capaz de llegar para probar los límites del deseo?