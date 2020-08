`Trescatorcedezaseis’ ou a lóxica trasladada a unha novela negra

Recorrendo ao suxestivo número irracional, Rocío Leira (Cee, 1979) asina unha proposta narrativa que se sitúa na fronteira entre a literatura xuvenil e de adultos. Esta novela, ambientada na vida universitaria de Compostela, foi finalista do premio Jules Verne de Literatura Xuvenil e nela combínanse trazos das novelas de misterio, intriga e suspense para recrear un suxestivo xogo con conceptos lóxico-matemáticos. De feito, na obra abundan interesantes referencias á simboloxía dos números, á relevancia das probabilidades e das hipóteses que inciden na relatividade da verdade.

Trescatorcedezaseis está protagonizada por unha moza, Silvia, que investiga xunto a un profesor de matemáticas, Benavides, unha serie de asasinatos na Universidade. Ao redor da resolución de cada morte aparecen enigmas que o lectorado é convidado a resolver, o que acentúa o interese por unha trama que adopta a estrutura de loita entre a figura de asasino e a do detective, cun final tan desconcertante como precipitado.

O estilo caracterízase por un excelente dominio do ritmo narrativo e do manexo do suspense. Tamén é de salientar a boa dosificación da información e a capacidade da autora para ir deixando múltiples indicios e pistas sobre a identidade do asasino, as cales pasan desapercibidas nunha primeira lectura, aínda que adquiren pleno sentido no final da obra, o que as converte nun eficaz convite á relectura.

A modo de xogo de espellos, aparecen indicios falsos ou que non levan a ningunha parte, pero que teñen a función de manexar ao lectorado ao seu antollo, creándolle unha forte sensación de desacougo.

De sinalar algunha pexa da obra, cabería citar certo didactismo, o final precipitado, o cuestionamento da verosimilitude para un lector crítico e, sobre todo, un desenlace que semella avogar por unha mensaxe contraditoria, ao xustificar coa vinganza a inmunidade do brazo executor. Outra febleza da novela é a falta de referencias á reacción social ante os feitos narrados, que poden entorpecer o avance, pero que lle darían profundidade á obra e aos propios personaxes.

Con todo, a lectura desta novela é moi recomendable pola atractiva visión do mundo das matemáticas, a reflexión sobre o sentido da vida, da estabilidade emocional e psíquica, o poder do odio e da vinganza, así como a dualidade humana, no que semella unha homenaxe á universal novela de Robert Louis Stevenson, O estraño caso do doutor Jekyll e o señor Hyde.

imocino@uvigo.es