Turismo sostenible en la guía práctica de la Ribeira Sacra

En el modelo de turismo tranquilo y sostenible que caracteriza a Galicia, la Ribeira Sacra tiene un destacado protagonismo. Así lo recoge la Guía práctica de la Ribeira Sacra (Xerais), obra del historiador Manuel Garrido que presenta su tercera edición este viernes, a las 19.00 horas en el Concello de Sober.

Esta guía de la Ribeira Sacra da a conocer al visitante los encantos que esta comarca ha ido guardando a lo largo de los siglos. El amplio territorio de a comarca, situado en el corazón de Galicia, está recogido aquí de forma exhaustiva a través de una “guía de autor”, según define su creador.

En 2008 escribió esta especie de ruta de turismo para el viajero, con las joyas escondidas del territorio ourensano y lucense. Los bosques, los monasterios, los resturantes o las rutas de senderismo y el vino forman parte de la guía.

“La idea nació cuando falleció mi padre, alrededor de 2004. Mi familia paterna es de Xunqueira de Espadanedo, y tenían en propiedad una taberna allí. En ese momento, mi mujer y yo decidimos recontruír la taberna y rehabilitarla como una segunda vivienda, y a partir de eso empezamos a ir de forma habitual. En ese momento pensé que esto merecía la pena enseñarlo”, explica el historiador.

“Es un lugar que ofrece infinidad de posibilidades, tiene una riqueza artística y natural impresionante”, añade.

Sin embargo explica que la Ribeira Sacra no es un lugar para la masificación, y así lo plasma en la guía que está orientada hacia “un turismo tranquilo, sostenible, un sitio a donde se va para no mirar el reloj o el móvil”.

PATRIMONIO INMATERIAL. Durante varios meses se dedicó a visitar lugares, restaurantes y monasterios, por lo que define la obra como una guía de autor. En el libro se comprenden todos los aspectos y lugares de la Ribeira Sacra que él aconseja de primera mano. “Si algo no me gusta, no lo considero. En la guía se comprenden todos los lugares que a mi me encantan”, explica.

En esta guía se encuentra un amplio abanico del enorme patrimonio que abarca la Ribeira Sacra. Rutas en coche y a pie, restaurantes, la tradición de los viñedos y sus vinos; los monasterios y las iglesias, testigos del esplendor medieval; la potencia de su naturaleza y sus especies; sus senderos; sus pazos; sus rectorales; e incluso su tranquilidad y sosiego..., todo está recogido y documentado en esta guía práctica escrita por Manuel Garrido. Excursiones, consejos, turismo rural, rutas, arte, historia, cultura, todo tipo de información práctica, que busca ofrecer al viajero otro tipo de turismo, “un turismo activo de ver y experimentar la zona, y es que “la Ribeira Sacra es un lugar de placeres sencillos, por lo que el viajero debe de ser un enamorado de la naturaleza”, explica Garrido.

“Personalmente elijo la zona de Castrocaldelas, Monforte, y en general, todos los ayuntamientos que jalonan al río Miño y Sil. Y por supuesto, el monasterio y todo la zona de Xunqueira de Espadanedo, donde me crié de niño”, señala su autor que vuelve a actualizar la guía tras un alto número de ventas.

Actualización completa de contenido. La primera edición se remonta a 2008, con la que se vendieron 3.500 ejemplares.

En 2017 actualizó su contenido, y salieron a la venta otros 1.500 ejemplares. Sin embargo, al llegar el verano de 2021 se habían agotado, por lo que decidieron realizar otra edición en noviembre que cuenta ya con 500 ejemplares vendidos y que se presenta esteviernes en la Tapería Tear de Cadeiras, enmarcada en el mes del amandi de Sober. Editada por Xerais, cuenta con la colaboración del Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra.