TVG afianzou o seu liderado informativo

Televisión de Galicia (TVG) afianzou en xaneiro o seu liderado informativo. E indo por faixas horarias nesas datas, destaca de luns a venres a media de 23,7% no mediodía, cos espazos Galicia Noticias e Telexornal Mediodía entre as 13.30 e as 15.30 horas, superando o seguinte competidor en 8,7 puntos de cota (Antena 3 cun 15%). O Telexornal Serán tamén acada uns moi bos resultados xa instalado con comodidade por riba dos dous díxitos.

Ese seguimento é moi salientable tendo en conta que no eido audiovisual a competencia coas plataformas de streaming medrou moito.

Cómpre salientar tamén o incremento de audiencias en xaneiro do magazine matinal A Revista, cun incremento de 3,8 puntos; de A Revista Fin de Semana, que medra 1,6 puntos; do Telexornal Mediodía, que incrementa un punto, e do Galicia Noticias. A TVG segue a ser un dos motores da Forta e acada 1,5 puntos de cota máis que a media das canles autonómicas no conxunto do día e 1,2 punto de cota máis no prime time.

O proxecto educativo da Crtvg arredor da lingua #DígochoEu segue a bater récords de seguimento, chegando a 7,7 millóns de visualizacións na rede social TikTok, na que se estreou en outono.

O espazo, que celebrou un ano de vida o 1 de xaneiro, atrae os máis novos cun formato extremadamente divertido e dinámico en que a xornalista Esther Estévez convida a falar mellor en galego nun breve vídeo.

En cada capítulo, proponse unha palabra incorrecta, de uso común, e ofrécense sinónimos e consellos para darlle unha reviravolta a esas expresións. #DígochoEu naceu dentro do site dos servizos informativos da canle pública galega e hoxe pode verse na páxina web crtvg.gal, en g24.gal, así como nas contas de Instagram (@g24noticias), Twitter (@g24noticias), Facebook (g24noticias), Youtube (youtube.com/tvg) e tamén no TikTok (tiktok.com/@digochoeu) e no Telexornal da TVG. Deste xeito, a aposta por facer das redes un apoio para os contidos vai tendo serta sona, si ben os números neste tipo de plataformas son pouco de fíar e as súas cifras teñen un valor relativo.