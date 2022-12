TVG: cinco horas de programa polo sorteo da Lotaría de Nadal

Os medios públicos galegos despregan este xoves un amplo dispositivo técnico e humano para achegarlles aos espectadores unha das xornadas máis ilusionantes do ano, a da sorte, que marca o inicio das festas de Nadal. Conducido por Loly Gómez e Carlos Amado, o especial ‘Sorteo Lotaría de Nadal 2022’ da Televisión de Galicia comezará ás 8:30 h e estenderase ata as 13:45 h, con máis de cinco horas en directo. A Radio Galega e a web da CRTVG levarán a cabo tamén unha cobertura especial do sorteo de Nadal durante toda a mañá.

Desde o estudio 150 de San Marcos, a TVG seguirá toda a actualidade da mañá, con nove puntos de directo. Desde primeira hora, conectará co Teatro Real de Madrid, onde Luis E. Ramos narrará o máis destacado da xornada. Ademais, o programa establecerá conexións en directo coa Coruña, Santiago, Ourense, Vigo, A Illa de Arousa, Ferrol, Lugo, O Porriño e Caldas de Reis, mentres que distintos equipos da Televisión de Galicia cubrirán a totalidade da xeografía galega, o que lle permitirá á canle pública achegarse rapidamente ás localidades premiadas.

O ‘Especial Lotaría de Nadal’ contará coa presenza no estudio de Moncho Lemos, que comentarán todos os datos, as anécdotas e as curiosidades da xornada. Tamén se establecerán conexións en directo coa redacción de informativos, para recoller a última hora deste 22 de decembro.

Pola súa parte, a Radio Galega desenvolverá un programa especial, entre as 9:00 e as 14:00 h, con Kiko Novoa, Cristina García e o humorista Marcos Pereiro á fronte dos micrófonos. O ‘Galicia por diante Especial Lotaría’ despregará tamén un amplo dispositivo de reporteiros pola comunidade, para informar en directo desde calquera punto agraciado pola sorte. Ademais, ao longo da mañá, na RG haberá sorteos e premios para os oíntes.

No que respecta ás canles dixitais da CRTVG, realizarán un seguimento ao minuto do que aconteza durante o sorteo. Tamén se poderán seguir desde a web o especial da TVG e mais a sinal en directo do Teatro Real, co sorteo ao vivo. Así mesmo, un widget especial permitirá consultar en calquera momento se un número resultou premiado.

‘JUAN E JUNIOR. UN MUNDO DIFERENTE’. A TVG recupera hoxe un tesouro cinematográfico: ‘Juan e Junior. Un mundo diferente’, o último musical gravado por Juan e Junior, un filme de 1970, que narra as peripecias de dous extraterrestres que tentan facerse pasar polos cantantes de moda do momento, co obxectivo de facerse co control do planeta.

Pedro Olea dirixiu este musical de ciencia ficción, gravado integramente en Galicia. Foi a súa última incursión no mundo ye-yé. O filme conta coas actuacións dunha novísima Maribel Martín, que, na personaxe de Alicia, vive un romance con Juan Pardo; Francisco Merino, Luis Peña e Concha Rabal.

‘ATRÁPAME SE PODES’. ‘Atrápame se podes’ comeza hoxe unha serie de edicións especiais de Nadal, en que se someterán ás preguntas de Paco Lodeiro cinco caras moi coñecidas para os espectadores. A cantante e membro do ‘Land Rober’ Eva Iglesias, a actriz e ‘maliciosa’ Lucía Veiga, o presentador da TVG Arturo Fernández, o actor Adrián Castiñeiras e Noly, da orquestra Los Satélites, concursarán os días 22 de decembro, Noiteboa, Nadal e nas xornadas do 27 e 28 de decembro, nunha serie de programas cheos de preguntas e solidariedade.