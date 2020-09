Últimas xornadas para contemplar todos os autoretratos de Laxeiro

Vigo. O vindeiro domingo, 6 de setembro, clausúrase a exposición Son eu. Dezaoito autorretratos de Laxeiro. Da afirmación á disolución do suxeito, que reúne a totalidade dos autorretratos coñecidos de Laxeiro e que está montada dentro da colección permanente, por pertencer á devandita colección, seis das obras incluídas.

Comisariada por Carlos L. Bernárdez, o proxecto analiza a evolución da autorepresentación do artista e a representación do rostro humano dende a época das vangardas ata o último terzo do século XX. A expresión “Son eu”, escrita polo pintor nalgunhas das pezas expostas, serve de punto de partida para afondar nesa interpretación do propio rostro e da identidade subxacente que todo retrato leva implícita.

O proxecto é produto do traballo de investigación que a Fundación Laxeiro leva a cabo dende hai vinte anos, cuxo resultado máis salientable é a catalogación de preto de catrocentas referencias do autor, o que facilita enormemente acometer proxectos como este.

A exposición serviu tamén para achegar ao público obras que nunca antes se expuxeran e tamén obras que se atopan en coleccións de fóra de Galicia, como acontece co autorretrato de 1948. ECG