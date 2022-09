Últimos días para visitar a mostra de Idoia Montón

MARCO. Retomando a programación cara ao outono, este domingo, 4 de setembro, clausúrase nas salas do 1º andar do MARCO As sete xanelas, que reúne boa parte do traballo de Idoia Montón (Donostia, 1969) dende 1990 ata a actualidade. Serán pois os últimos días para que o público poida visitar esta mostra, inaugurada o pasado mes de maio, e que supuxo un paso máis na colaboración entre o MARCO e a Sala Rekalde (Bilbao) para a itinerancia e coprodución de exposicións. O título As sete xanelas quere expresar –tanto literal como metaforicamente– as diferentes formas de conxugar as relacións entre o dentro e o fóra, o marco e o van, ou a rúa e o cuarto. O uso da xanela é un elemento reiterado ao longo de toda a traxectoria de Montón como medio para ver a realidade, a paisaxe ou a vida. A obra que Idoia Montón desenvolveu durante as tres últimas décadas entre Euskadi e Cataluña caracterízase por unha marcada coherencia, grazas á súa radical heteroxeneidade. O proxecto ten como obxectivo revisar a traxectoria da artista e presentar as claves que estruturan o seu traballo. Pero non se trata dunha mostra ordenada de xeito cronolóxico, senón concibida a través dunha serie de núcleos temáticos, formais e contextuais. Seguindo esta secuencia, a mostra organízase en catro ámbitos: Un cuarto propio, Guerra, Barna, e Cos ollos abertos. ECG