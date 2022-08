Un 42 % de los españoles se considera sedentario por falta de hábitos saludables

Un 42 % de los españoles se declara sedentario según una encuesta de la Sociedad Española de la Obesidad (SEEDO). Son personas que han pensado en uno u otro momento en ponerse en forma; pero les cuesta empezar a hacer ejercicio físico de forma regular. La falta de tiempo o la dificultad para organizar la agenda son algunas de las razones por las que abandonan esa idea. Las vacaciones de verano para muchos no son el mejor momento para empezar un reto como este, ya sea por las temperaturas o porque el ocio se asocia a otras actividades. Sin embargo, es cuando normalmente se tiene más tiempo libre y cuando una persona puede iniciarse de forma más relajada.

“El ser humano es un animal de costumbres, y cuando queremos cambiarlas por otras, hay una fuerza interna que nos lleva a los hábitos de siempre. Ahora que estamos iniciando el verano, la propuesta es no esperar a septiembre para hacernos con los nuevos propósitos de la temporada. Podemos iniciar ahora este cambio y en septiembre solo debemos seguir haciéndolos e integrarlos dentro de las rutinas diarias y con una correcta gestión del tiempo”, explica el psicólogo deportivo y profesor colaborador del máster de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, Jaume Martí.

En esta línea se expresa también el experto en fisiología del deporte Jerónimo Aragón, profesor colaborador del mismo máster de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC. “Aunque ponerse en forma es una carrera de larga distancia, durante las vacaciones se puede empezar por ejercicios más bien tranquilos, y de cara a septiembre añadir más carga o intensidad a la hora de hacer deporte”, aconseja.

Por ejemplo, explica Aragón, si el sitio de veraneo es la playa, se pueden dar paseos, jugar a palas de forma recreativa, alquilar una tabla de paddle surf o un kayak para dos personas, entre otros. En cuanto a la montaña, no hace falta complicarse demasiado, con realizar largas caminatas de más de 2 horas en un terreno aceptable es suficiente. Y en cambio, si estamos en una ciudad de vacaciones, con hacer turismo durante todo el día, que es lo que tradicionalmente hacemos, es suficiente. En cuanto a la frecuencia, cada día hay que hacer un poco de deporte.

La hidratación, clave en el ejercicio físico. Aragón advierte que debe tenerse en cuenta con qué temperatura se hace deporte: “si no se tienen horas disponibles para practicarlo con temperaturas adecuadas, entonces agosto no es el mejor momento para iniciarse”. El experto remarca que en el deporte hay tres pilares fundamentales: el entrenamiento, el descanso y la dieta. “La dieta y la hidratación, y aún más en estas fechas, son muy importantes. Primero, porque en verano hacemos muchos excesos y, en segundo lugar, por las altas temperaturas que llegan a nuestro cuerpo cuando realizamos deportes en estas fechas. Hay que hacer deporte en un horario en que la temperatura no sea muy elevada (por la mañana o tarde) y siempre debemos tener una botella de agua para podernos hidratar”, concluye.