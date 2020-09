Un álbum de banda deseñada na estela de Maus

Do creador dos álbums de banda deseñada 1809-A rebelión Neria (Deputación da Coruña, 2010) e Ulf de Jakobsland (Xerais, 2018) chegou aos andeis das librarías na primavera deste ano Wolfram (Xerais, 2020). Nesta ocasión, Alberto Varela, responsable tanto do guión como das ilustracións, pon nas mans do lectorado mozo unha historia ambientada no estoupido da II Guerra Mundial tras o remate da Guerra Civil española.

Wolfram desenvolve as aventuras dun espía británico que, baixo a identidade do banqueiro W. C. Morgan, é destinado á sucursal galega The Anglo South American Bank Ldt. para impedir, na medida do posible, a venda de volframio á Alemaña do II Reich. Con este propósito ha de vixiar as actividades dos nazis da zona e mesmo entrar en en contacto cos guerrilleiros. Ademais, W. C. Morgan non estará só nas súas aventuras, senón que contará coa compaña da axente norteamericana Molly Morrison.

