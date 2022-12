Un anaco de Galicia a través da historia do arte

Unha pioneira no eido artístico foi a galega Carmen Babiano Méndez-Núñez (1852 - Pontevedra, 1914), que comezou de moi nova a asistir a clases de pintura -algo propiciado pola posición da súa familia, unha das máis prestixiosas de Pontevedra . Un dos sues primeiros profesores foi, de feito, o pintor catalán Ramón Vives. Entre exposicións e certámenes, creou a súa obra máis premiada: As Pitas, actualmente no Museo de Pontevedra.

Carmen Babiano viu, con todo, como a súa carreira profesional non chegou nunca a despegar e, a pesar da súa impoluta técnica realista, non deixou de ser unha aficción . Cando casa co que chegaría a ser o alcalde de Pontevedra, retírase do eido artístico - polo menos no ámbito público-. Con todo, segue sendo unha persoa moi activa, con grandes inquedanzas pola cultura, que continuaría organizando certámenes literarios, musicais e calquera excusa que reunise aos persoeiros do panorama artístico galego.