Un apellido y dos estrenos literarios

Ella: escritora de talla internacional, conocida entre otras grandes obras por Esperando a Robert Capa, traducida a 15 idiomas y cuyos derechos cinematográficos fueron adquiridos por Hollywood tras ganar el Premio Fernando Lara a la “mejor novela”. Él: referente periodístico, ganador de un Ondas y un Micrófono de Oro por su trabajo como presentador y reportero televisivo, dirigiendo programas como Los desayunos de TVE y, ahora, La Noche en 24 horas, su equivalente en el tramo nocturno. Son Susana y Xabier Fortes. Ambos, hermanos más que unidos por una pasión incondicional hacia la literatura, coincidirán este viernes, 19 de noviembre, en el Museo de Pontevedra. Allí, bajo el calor que desprende la Boa Vila aun estando en invierno, presentarán nuevo(s) libro(s).

Sendas obras, publicadas por Ézaro Ediciones, serán expuestas en la ciudad del Lérez en un evento que contará con la asistencia de decenas de participantes. Por un lado, Susana Fortes hablará sobre Pontevedra, tal como éramos, su recién estrenado homenaje a la urbe que la vio nacer en el que, a través de frases breves, la escritora trata de recuperar una imagen casi olvidada y rescatarla activando un resorte en la mente del lector que le devuelva a parte de su imaginario. Por el otro, Xabier Fortes abordará Crónicas Cancheras, donde ofrece una visión de sus particulares obsesiones y paranoias futboleras, que se entrelazan con sus andanzas diarias para componer una estampa costumbrista.

TAL CÓMO ÉRAMOS. Así las cosas, casi todos los recuerdos de Pontevedra, tal como éramos están distribuidos entre los cuatro o cinco y los diecisiete años de la autora; es decir desde finales de los sesenta hasta principios de de los ochenta, etapa en la que Susana Fortes --conocida también por novelas como Querido Corto Maltés (premio Nuevos Narradores), Fronteras de arena (finalista del premio Primavera) y El amante albanés (finalista del premio Planeta)-- abandonó su ciudad natal.

“Mis me acuerdo no son recuerdos exactamente. Son pequeños trozos de vida cotidiana: tiendas, calles, antiguos cines, colegios, jardines, amores de andar por casa, costumbres, secretos, deseos... que todos, al menos todos los que hemos sido niños en la segunda mitad del siglo XX, hemos compartido”, señala la escritora gallega, añadiendo asimismo que “muchas de esas cosas ya no existen (ahora) pero resultan importantes para entender la ciudad de hoy”.

En este sentido, el libro no se trata de una memoria personal, estrictamente, sino más bien sentimental. La memoria de una generación y de una época porque, tal como manifiesta Susana Fortes, “la ciudad en la que nacimos, igual que la casa en la que crecimos, es el primer país que perdemos”. “Las demás patrias ya no importan tanto”, sentencia.

CRÓNICAS CANCHERAS. Mientras tanto, entre las páginas de Crónicas Cancheras late la pasión de Xabier Fortes por el fútbol, al que el autor contrapone en ocasiones también con episodios históricos de nuestro país al modo galdosiano, como por ejemplo cuando compara algunos partidos con batallas como la de Waterloo o con distintos pasajes del actual acontecer político nacional.

“Crónicas Cancheras es un delicioso compendio de artículos que define con total exactitud la esencia del hincha y que en muchos aspectos termina por configurar un relato pedagógico”. Así lo define el también reconocido periodista deportivo, Santiago Segurola, que firma el prólogo de esta obra en la que “en cada página y de cien maneras diferentes, asoma el perfil vibrante y gallego de un hombre que ama el fútbol como merece amarse: con emoción, alegría y motor”.

Paralelamente, en la recién estrenada novela, queda patente la visión de Fortes sobre un deporte al que sigue profesando la misma devoción que en la infancia y adolescencia. En sí muestra una visión que se vuelve un tanto agnóstica y crítica cuando el periodista aborda algunos de los cambios que en su opinión están desnaturalizando su misma esencia y convirtiéndolo en algo ajeno a los valores y sentimientos que lo hicieron en su día grande y universal.

Xabier Fortes es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado toda su vida profesional en RTVE, donde ingresó en 1990. En 1998 pasó a presentar y editar los informativos territoriales de Galicia y en 2007 fue nombrado director del Centro Territorial de la TVE. En 2018 se trasladó hasta la capital española para dirigir y presentar el espacio matinal de información y análisis de la actualidad Los desayunos de la TVE y en este momento dirige La Noche en 24 horas, equivalente nocturno.

Mientras tanto, Susana Fortes, de la que ya se comentaron previamente algunas obras, entre las que también es preciso resaltar su primer gran éxito a nivel internacional, la novela histórica Quattrocento (Planeta 2007), reside actualmente en la Comunidad Valenciana. Concretamente en Valencia: una ciudad en la que compagina la enseñanza con el periodismo y la literatura.