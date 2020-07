Un divertido conto sobre nenos e extraterrestres

Ledicia Costas (Vigo, 1979), recoñecida escritora de Literatura Infantil e Xuvenil, publicou a finais do ano pasado o relato Conexión Macarrón (Xerais, 2019), recomendado para nenos a partir dos 9 anos. O conto está acompañado polas ilustracións de Laura Suárez (Dumbría, 1994).

Conexión Macarrón conta como Espe e o seu amigo Rino quedan atrapados debaixo dun tobogán, debido a que non para de chover. Non teñen paraugas e non queren mollarse. De súpeto, aparece un home chamado Expósito, de aspecto moi fúnebre, que ten un paraugas e que lles di que é o seu veciño de edificio e se queren acompañalo. Os nenos desconfían un pouco, mais acaban accedendo. Espe e Rino empezan a sospeitar do home porque se lle move o sombreiro de forma rara, coma se tivese antenas, e bríllanlle os ollos. Eles pensan que é un extraterrestre.

Os pequenos están moi emocionados por coñecer a un extraterrestre de verdade. Espe e Rino idean un plan para ser agradables e hospitalarios: usar as espumadeiras e os escorredoiros para que os extraterrestres os utilicen como sombreiros e poidan ter as antenas libres. Expósito, cando ve o agasallo, escacha coa risa e os pequenos enfádanse. Ao día seguinte volven ao piso, pero o home xa non está. Co paso dos días, os nenos pensan que era todo unha fantasía e que Expósito era un simple home.

Ao final, reciben unha carta del na que se ve unha foto de moitas criaturas que usaban os escorredoiros como sombreiro. Desa maneira, levaban as antenas ao descuberto. Os nenos tiñan razón desde un principio, Expósito si que era un extraterrestre. O conto está ilustrado con ilustracións de Laura Suárez, de xeito que queda moito máis visual e máis fermoso. Texto e ilustracións compleméntanse perfectamente para crear unha narración divertida que fará que a nenez goce e se entreteña mentres le.

