Un estudio revela que un largo abrazo podría ser considerado infidelidad

Una investigación llevada a cabo por la Universidad Ludwig-Maximilian de Munich ha ahondado en qué comportamientos se identifican como una posible infidelidad. Su principal conclusión es que gestos de cariño que, de forma aislada, entran dentro de lo que muchos consideran como “normalidad social” pueden combinarse y convertirse en un indicador de infidelidad a ojos de la respectiva pareja. Para llevar a cabo este estudio, los científicos mostraron más de 26.633 viñetas con supuestos comportamientos infieles a más de 9.000 sujetos, con cuatro factores: comportamiento explícito, implicación emocional, duración de la infidelidad y contacto erótico online. “Si bien las relaciones sexuales se juzgan infieles independientemente del contexto, los comportamientos menos explícitos, como los besos o los abrazos, también se consideran infidelidad”, concluyen en sus resultados, publicados en la revista The Journal of Sex Research. En estos comportamientos menos explícitos fue el contexto “no físico” el que contribuyó a crear una idea de infidelidad. Así, incluso los casos de no contacto físico combinado con mensajes eróticos y compromiso emocional fueron evaluados como infidelidad. Y en esto, las mujeres fueron más estrictas que los hombres y los encuestados más jóvenes fueron los más intransigentes. agencias