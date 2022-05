Un exemplo de valentía na defensa dos exiliados

De Florencio Delgado Gurriarán, autor homenaxeado na edición 2022 das Letras Galegas, destacouse ao longo dos últimos días fundamentalmente o seu compromiso político e a súa ardua defensa da lingua galega, pero é o seu papel no exilio e a súa implicación en axudar aos que como el víronse obrigados a abandonar a súa terra uno dos aspectos que máis chama a atención do autor de Córgomo (Valdeorras) ao secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García.

Nunha entrevista con Efe, García destaca a “valentía” nese sentido de Delgado Gurriarán ao lembrar que puido fuxir a México no primeiro barco que partiu, e con todo permaneceu en Francia aleccionando e axudando ao resto de exiliados.

“Hai que dimensionar tamén a Delgado Gurriarán nese sentido de activista, de ‘heroe da retirada’, porque estamos afeitos a que os heroes sexan sempre os que avanzan, pero hai moitos heroes que o son axudando a retroceder para que haxa o menor número de baixas posible. El foi un heroe da retirada”, destaca o responsable da Política Lingüística de Xunta de Galicia.

O autor valdeorrés colaborou co servizo de evacuación de refuxiados españois, lembra o secretario xeral de Política Lingüística, e subliña que Delgado Gurriarán “xa fai aí un labor moi valente”.

Do mesmo xeito que outros intelectuais galegos de orientación galeguista, como Eligio Rodríguez, o cineasta Carlos Velo ou o xornalista Luís Soto, Delgado Gurriarán atopou no México gobernado naquela época polo presidente Lázaro Cárdenas o lugar no que desenvolver as súas inquietudes académicas, sociais e políticas.

Foi así como, entre outras accións, como a través das revistas ‘Vieiros’ ou ‘Saudade’, o autor nado en Córgomo xogou un destacado papel a favor do asociacionismo galego como forma de preservar a continuidade ideolóxica do Partido Galeguista en terras mexicanas, e mesmo tentando manter o seu legado nunhas épocas difíciles.

AS DIFERENCIAS DOS EXILIADOS EN ARXENTINA E MÉXICO. “O exilio republicano tiña un problema con Arxentina porque non gustaban demasiado os republicanos españois ao ser normalmente xente de esquerdas, comunistas ou anarquistas, e foi entón México o país que de verdade lle abre as portas a Delgado Gurriarán. Era o México da liberdade”, rememora Valentín García.

Do autor homenaxeado este 2022 nas Letras Galegas sostén o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta que “sempre foi un galego militante que coidou moito a colonia da súa terra que o rodeaba”.

“Toda a súa vida -engade- foi unha persoa emocionalmente tocada pola lingua, porque el sabía que a lingua propia era o principal factor identitario dos galegos e que con ela sería suficiente para mantelos unidos”. E engade: “escribe para a Galicia exiliada porque se dá conta de que ese exilio vai ser longo e de varias décadas, e había que reservar os valores, a ideoloxía e a raíz hondamente galega”.

A pesar de que Florencio Delgado Gurriarán conservou durante toda a súa vida fondas raíces pola súa terra, “hai momentos nos que non deixa de transmitir a súa fascinación polos países que coñece”, afirma García.

Neste sentido, destaca do autor a maneira de conservar e usar o léxico e a descrición que fai da súa querida comarca de Valdeorras a pesar de tanto tempo que non a pisaba. “Todo iso tíñao moi interiorizado”, sinala. “A pesar de estar a maior parte da súa vida fóra de Galicia, Galicia sempre estaba interiorizada nel. O léxico, a paisaxe, as formas de vida da súa terra son unha constante na súa obra e na súa vida”, agrega García.

Igualmente, recalca de Florencio Delgado Gurriarán “a forma de hibridar a cultura galega e a mexicana”. “El é consciente de que á vez que quere conservar a cultura galega, pero ao mesmo tempo vese fascinado pola cultura de Latinoamérica, sendo capaz de compoñer un poema en galego co transfondo a cultura e sociedade mexicana”.