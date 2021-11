Un éxito de audiencia: hoxe na TVG ‘48 horas para o si’

Despois da estrea de éxito de 48 horas para o si na Televisión de Galicia (TVG), en que este novo espazo arredor dunha petición de man e unha voda por sorpresa acadou un salientable seguimento do 16 % de cota media de pantalla, este emocionante formato de entretemento volve esta noite cunha nova proposición amorosa, a de Silvia a Jorge, unha parella que, desde que se coñeceu na festa da Barca de Muxía, leva unida oito anos e comparte vida en Santa Comba.

A coñecida actriz e presentadora do espazo, Iolanda Muíños, dará a coñecer hoxe a Silvia, unha muller de 31 anos, de Vimianzo, apaixonada da meditación, do benestar e romántica, sobre as súas motivacións para dar este importante paso. A culpable ou verdugo desta entrega quererá darlle unha gran sorpresa ao seu mozo, pero xogará o todo polo todo dando un paso tan importante na relación para acadar o si, quero. Pola súa parte, a vítima, Jorge, de 34 anos, é un obsesionado pola moda e a decoración, que acode ao programa totalmente enganado, pensando que vai participar nun espazo de televisión para coñecer mellor a súa parella.

O cómplice, con quen Silvia vivirá os dous días na autocaravana para levar a cabo todos os preparativos da voda, será o seu sogro Evaristo.

E durante este proceso, a audiencia coñecerá tamén as familias de ambos e gozará dos momentos previos ao posible compromiso.

Conseguirá Silvia o ansiado si, quero ou non? En caso contrario sería un auténtico pau... Todo este cóctel explosivo de emocións e risas agarda a parella protagonista e a audiencia da TVG, esta noite, a partir das 23.05 horas.

Por outra banda, tamén hoxe entre os contidos da grella os actores Fran Paredes e Inés Salvado estarán hoxe no estudio de Zigzag para falar da montaxe teatral O charco de Ulises, unha versión libre e contemporánea de La Odisea, traspasada nesta ocasión a un contexto transatlántico: do mar ao océno, de Ítaca a Galicia. A debandita obra, dirixida por Marián Bañobre e Santiago Cortegoso, vaise pegando e separando do mito orixinal, xerando un diálogo co clásico para xogar con el, para traizoalo en moitas ocasións e, sobre todo, para tratar o fenómeno da emigración galega cunha marcada compoñente de orixe poética.