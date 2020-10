Un gallego hace de la música folk todo un éxito en Taiwán

Amantes de la música, ¿alguna vez habéis escuchado una fusión taiwanesa-galaico-dominicana? Pues a partir del próximo lunes 12 de octubre tendréis la oportunidad de hacerlo, con el lanzamiento del disco ‘Gaia Formosa’, producido por un taiwanés y un gallego de origen dominicano que desde que conoció Taiwán “lo ví como un país de muchas oportunidades y, lo que en principio iba a ser una gira de tres meses, me ha llevado a quedarme cinco años”.

José Manuel García López comenzó su andadura taiwano-musical cuando se fue a estudiar con una beca al Berklee College of Music, la escuela de música más prestigiosa de Boston (Massachusetts, EE.UU.), una de las más prestigiosas del mundo. “Allí fue donde conocí al que ahora es mi socio musical, y, pese a ser taiwanés, hicimos muy buenas migas entre los dos, ya que creo que nuestras culturas, aunque separadas por miles de kilómetros, tienen muchas similitudes”, relata el gallego, que detalla que “los taiwaneses son personas muy amables y educadas en el trato, les encanta la gastronomía, el buen comer y beber como a los gallegos; en la cultura taiwanesa los pescados y mariscos son parte de su tradición al igual que sucede en la nuestra, y también les encanta reunirse, charlar, escuchar música y cantar, todo muy enxebre y muy de romería gallega”.

King Sing había sido el productor de un grupo de rock progresivo en el que José García era batería, llamado Soul Singing Experience, “nuestra primera colaboración musical profesional”.

Tras su paso por esta prestigiosa escuela de música, el gallego siguió su viaje por el mundo: Nueva York, Miami... para regresar a Galicia, donde permaneció otros dos años. Sin embargo, su socio siempre estuvo en contacto con él, insistiéndole para que fuese a Taiwán a acompañarle en alguna gira y, llegado un día, José García se dijo: “bueno, pues me voy, no tengo nada que perder”. “Y me vine por tres meses y llevó ya 5 años”, asegura.

Y es que, tal y como relata, “ví un sitio de muchas oportunidades: me empezaron a llamar otros artistas para tocar con ellos, empecé a dar algunas clases, me llamaron de universidades para hacer máster clases sobre música española y gallega...”.

INICIO DE LA FUSIÓN CULTURAL. Con todo, tras acompañar a su socio en la gira, supo que era necesario hacer algo juntos, así que, como “no teníamos una idea predefinida de qué hacer”, le planteó: “mira, yo soy de Galicia y tengo una fuerte tradición de la música folk de allí y, además, nací en República Dominicana, por lo que tengo ambas culturas entre las que siempre estuve convergiendo; y tú eres taiwanés, así que vamos a hacer algo uniendo nuestras raíces y culturas”.

Así fue como surgió lo que José García denomina “una fusión de músicas del mundo con raíces galaicodominicanas e influencias taiwanesas: combinamos varios elementos de manera contemporánea, no siguiendo la tradición, sino aunándolo con estilos como el rock, el jazz, música celta... Un cocktail”.

CINCO AÑOS DE PRODUCCIÓN. En lo que respecta a la creación del disco, esta producción “fue muy larga”, debido a que en ella “participaron 30 músicos de 11 países diferentes”, por lo que duró un total de 5 años. “Hubo que ir creándolo por partes, lo cuál resultó muy interesante, porque uno ahí aprende a producir y a escoger lo mejor de cada uno de los colaboradores”, dice.

Mientras estaban implicados en este proceso de producción, continuaban dando conciertos en pubs, festivales y auditorios. “Tras tantos años de trabajo el disco saldrá a la luz este 12 de octubre junto a su primer videoclip homónimo ‘Gaia Formosa’”, resalta.

MÚSICA EN LAS VENAS. “Nací en República Dominicana y allí la música se vive en la calle”, explica el gallego, que detalla que, “aunque he vivido poco tiempo en el país, he ido muchas veces y me apasiona su forma de sentir el ritmo, su calidez y su gran amor por la música”.

Además, “soy de A Guarda (Ourense), donde tenemos unas fiestas muy potentes, As Festas do Monte, en las que pasamos toda la semana tocando con nuestras respectivas bandas, pasando toda la semana a ritmo de bombo y cajas, en una especie de treboada que también me tocó mucho desde siempre”, indica.

‘GAIA FORMOSA’. “En el año 1.500, la cultura galaico-portuguesa, unida en aquella época, fue la primera en llegar a Taiwán, isla a la que pusieron el nombre de ‘Formosa’, ‘Hermosa’; y ‘Gaia’ significa ‘Tierra’.