Un hosteleiro de Ribadumia é nomeado o mellor tirador de cervexa de toda Galicia

hostelería Gustavo Rey, de Cervexería O Encontro de Ribadumia, alzouse co título de Mellor Tirador de Cervexa de Galicia que outorga Estrella Galicia co obxectivo de atopar ao maior experto no servizo de cervexa na comunidade. En segundo lugar quedou outro hostaleiro da mesma localidade pontevedresa, Miguel Pampín, da Cafetaría Ramallosa.

Estrella Galicia trasladou que, ao finalizar o concurso, o gañador mostrouse “moi satisfeito” polo triunfo logrado este martes e manifestou que “se nota ao final no local” porque é “unha promoción e unha acreditación que lle dá un plus de calidade, de credibilidade fronte ao cliente”.

Tanto o campión como o subcampión desta edición de expertos cervexeiros representarán a Galicia no certame nacional que terá lugar o próximo 26 de abril no Salón de Gourmets en Madrid. Segundo detallou Estrella Galicia nun comunicado, nesta ocasión, no concurso celebrado no Museo Estrella Galicia (MEGA) o resultado da competición resultou “especialmente alto”, xa que se reuniron os gañadores das últimas edicións celebradas en Galicia.

O xurado, integrado por expertos en tiraje, hostalaría e gastronomía, valorou a “calidade, eficacia e rapidez no servizo”, así como os coñecementos sobre cultura cervexeira dos aspirantes ao título.. EP