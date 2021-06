Un informe negativo obriga a adiar un ano a candidatura da Ribeira Sacra á Unesco

A candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade non será remitida á Unesco este ano para a súa avaliación. O adiamento foi acordado onte pola Xunta e o Estado, que encadran a decisión nun movemento “moi normal” que atende a criterios de “prudencia” para “reforzar” a candidatura logo da emisión dun informe por parte do Incomos, no que este órgano asesor da Unesco cuestiona algúns aspectos da proposta.

A decisión de pospor a presentación da candidatura ante o comité da Unesco partiu do encontro mantido este xoves en París entre o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e o embaixador de España ante a Unesco, Juan Andrés Perelló, que coincidiron en que o paso é “habitual” nas carreiras por conseguir a declaración de Patrimonio da Humanidade e que atrasar a entrega da candidatura permitirá “fortalecela” para conseguir o obxectivo.

incidencia das presas. “A Ribeira Sacra será Patrimonio Mundial”, sentenciou Rodríguez, mentres que Perelló incidiu en que “o importante é chegar, non cando”. O paso atrás acordado este xoves responde o informe do órgano evaluador da Unesco, o Incomos, que puxo en cuestión a incidencia das presas na paisaxe da zona e a sacralización do territorio despois da desamortización.

Así o manifestou o titular de Cultura, que cualificou de “estratéxica” a suspensión temporal da candidatura, unha situación “moi normal” no proceso de declaración como Patrimonio Mundial e que, nos últimos anos, adoptáronse nos casos das propostas españolas do Priorat de Tarragona, a Menorca Talayótica ou o Prosseco en Italia.

Esta última, como lembrou, logrou o renocimiento en 2019 após aprazar un ano a súa presentación ante o comité da Unesco, que, despois de non reunirse en 2020, tiña previsto facelo proximamente, informa Europa Press.

“SERIAS DISCREPANCIAS”. Para Andrés Perelló, existen “severas discrepancias” co informe elaborado por Incomos que, ao seu xuízo, leva a apertura de “un diálogo profundo”. “O problema é que non temos tempo”, apostilou antes de incidir en que “o máis prudente” é aprazar o traslado ao comité da Unesco a candidatura pois, de facerse este ano, sería avaliado “en base a ese informe” elaborado por Incomos e co que discrepan Estado e Xunta.

Segundo o embaixador de España ante a Unesco, o documento do órgano asesor para o patrimonio da Unesco presenta “erros manifestamente corrixibles” e “outras cousas que se poden incorporar” á candidatura. Todo iso dentro dun marco de “esixencia” que supón para España “xogar na primeira liga do patrimonio”.

En todo caso, ambas as administracións mostraron o seu compromiso con seguir adiante cos traballos para lograr esta distinción para a Ribeira Sacra, á vez que valoraron os esforzos de todas as institucións e colectivos implicados.

“Non podemos estar máis orgullosos do traballo feito e dos grandes Fitos que conseguimos nun tempo marca”, aseverou o conselleiro de Cultura, que emprazou a continuar esa senda para levar á fase final a candidatura de Ribeira Sacra “no menor tempo posible”.