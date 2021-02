Un libro contra los mitos de Babilonia, “la Nueva York” de la antigüedad

Juan Luis Montero Fenollós, profesor de Historia Antigua en la facultad de Humanidades de Ferrol, es la cara visible de un proyecto arqueológico pionero con raíz española que fue frenado por la guerra en Siria. El conflicto bélico obligó a llevar sus indagaciones a Palestina y ahora la alerta sanitaria paralizó temporalmente sus investigaciones.

Sin embargo, en este mismo período pudo alumbrar un valioso resumen sobre una de las joyas de Oriente Próximo, la ciudad de Babilonia. El historiador publicó en la editorial Dstoria Babilonia y la Torre de Babel: desenterradas por la arqueología, un libro que define como “una nueva síntesis en la que reúno datos que he ido recopilando”.

Cuenta a Efe que son nada menos que dos décadas de trabajo, un resumen con el que intenta “acercar al lector la verdadera historia de Babilonia”. Y partió con un objetivo, sacar a relucir “aspectos todavía en entredicho, como los orígenes de la ciudad” o la Torre de Babel, “mi tema predilecto”.

Montero Fenollós (Lorca, 1968) plantea un “recorrido por los monumentos y su historia y eliminar todo lo que sea posible del mito” para así “aumentar el porcentaje de historia”. Sin embargo, admite que se “conoce mucho de mitos, pero poco de la historia”, como también que es “difícil” exhibir nuevos argumentos.

“Nuestra predilección es el trabajo de campo, pero también hay que excavar en lo ya hecho”, dice, para señalar que hay que revisar lo que otros desvelaron hace “100 años con técnicas de ese período”.

Según el profesor, se trata de “excavar en los museos, en fotografías”, y lograr “pequeños datos que nos puedan dar una pista para ofrecer una versión renovada”. Sostiene que hay “muchas cosas” por saber y resalta su afán por que la “investigación se vaya renovando a partir de su propio discurso; lo ideal es excavar, pero ahora mismo no se puede”.

La pandemia de la COVID-19 “es otra dificultad que impide” avanzar en la idea de “reconstruir la historia, nos afecta a todos los campos del saber”, lamenta.

Su pasión por Babilonia, “un emblema para la historia universal”, se plasma en un volumen de unas 360 páginas, al igual que su apuesta por sacarla “del mito donde está atrapada hace siglos”.

No es sencillo estar “desentrañando esa maraña, distinguir leyenda de lo histórico”, pero pone en valor que este “libro no es una improvisación, son 20 años de trabajo”. Eso sí, “una historia inconclusa, quedan muchas cosas por estudiar; no soy un destructor de mitos, soy un historiador”.

Se detiene Montero Fenollós en el ejemplo visible de la Torre de Babel, afectada por un “mito bíblico perjudicial para su verdadera dimensión histórica”. No en vano, resalta que es “parte de nuestra vida cotidiana” por evocar “la idea de confusión, multitud de lenguas; asociamos Babilonia a caos por la Biblia”.

En realidad, apunta, es una etimología “falsa e interesada” porque Babel “significa la puerta de Dios; para Israel tiene una visión peyorativa que se nos ha transmitido a través del Antiguo Testamento”.

Con ese análisis, el profesor afincado en Ferrol propone “revisar cosas que forman parte de nuestra vida”; es más, “cuántas academias de idiomas se llaman Babel”, pregunta. Babilonia, eso sí, era mucho más: una ciudad “enorme, cosmopolita, diversa, muy rica desde el punto de vista cultural; era el centro de toda una civilización”.

En su libro destierra mitos sobre “la Nueva York” de la antigüedad, aquella que encandiló a Alejandro Magno y que fue su objeto de deseo.