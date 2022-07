‘Un novio para mi mujer’, la nueva comedia de la cineasta Laura Mañá

El Tenso no sabe cómo enfrentarse a su mujer, la Tana, para decirle que se quiere separar, ya que la relación se le hace insostenible debido a su terrible carácter. Ella vive constantemente malhumorada: si no protesta por el tiempo, es por el gobierno; si no es por los vecinos, es por los jóvenes, o por los viejos... o por lo que fuere. Carlos, amigo del Tenso, le sugiere invertir el problema... y provocar que la Tana lo abandone a él. ¿Cómo? se pregunta el Tenso, y Carlos le presenta una propuesta: recurrir al Cuervo Flores, un viejo seductor irresistible que seducirá a su mujer hasta el enamoramiento para que, por fin, el Tenso encuentre la solución a sus problemas.

Llega a los cines Un novio para mi mujer, una comedia sobre una pareja en crisis, que plantea una solución drástica para sus problemas de convivencia. Laura Mañá dirige esta nueva versión de la película argentina de 2008, ahora protagonizada por Belén Cuesta, Diego Martín y Hugo Silva.

‘alta costura’. Esther, primera costurera de la Casa Dior, trabaja en su última colección de Alta Costura, antes de retirarse. Jade, una joven de 20 años, le roba el bolso en el metro, días después, arrepentida decide ir a devolvérselo. Esther, seducida por la audacia de la joven y convencida de que posee un don, decide ofrecerle una oportunidad para entrar en los talleres de la Casa Dior como joven aprendiz. Con Jade ha encontrado la ocasión de transmitir una profesión que siempre ha ejercido por pasión.

La cinta de Sylvie Ohayon recrea el taller de la maison Dior para rendir homenaje a las costureras que están detrás de las grandes creaciones de moda, en una historia de sororidad, herencia y comprensión entre dos mujeres de diferente generación y origen.

‘la memoria de un asesino’. Alex Lewis (Liam Neeson) es un asesino profesional con una gran reputación. Cuando se niega a completar un trabajo que viola su código moral, debe cazar y matar rápidamente a las personas que lo contrataron antes de que ellos y el agente del FBI Vincent Serra (Guy Pearce) lo encuentren primero. Alex está hecho para la venganza, pero, con una memoria que comienza a fallar, se ve obligado a cuestionar cada una de sus acciones, desdibujando la línea entre el bien y el mal. Thriller que plantea un giro inesperado. ¿Y si el sicario más letal tuviera problemas de memoria? El personaje de Liam Neeson sufre Alzheimer en una etapa temprana, lo que complica su trabajo y le lleva a retirarse. Su último trabajo parece algo sencillo, pero terminará convirtiéndose en uno de los mayores retos de su carrera. A pesar de todas las muertes que lleva a sus espaldas, conserva su código ético intacto.

‘UN ESCÁNDALO DE ESTADO’. Octubre de 2015. Los agentes de aduanas franceses incautan siete toneladas de cannabis en el corazón de la capital. El mismo día, Hubert Antonie, un antiguo topo con un pasado nebuloso, contacta con Stéphane Vilner, periodista de Libération. Asegura que puede demostrar la existencia de un narcotráfico de Estado liderado por Jacques Billard, figura mediática y policía francés de alto rango. Aunque al principio se muestra suspicaz, el joven periodista finalmente se sumerge en la investigación, que le lleva a los rincones más oscuros de la República.

Basada en una investigación periodística del periódico Libération, el cineasta francés Thierry de Peretti lleva a la gran pantalla ‘L’infiltré: de la traque de Chapo Guzmán au scandale français des stups’, del topo Hubert Avoine y el reportero Emmanuel Fansten. Texto que provocó una gran agitación entre las instancias políticas y un importante debate sobre los límites del estado de derecho.

‘MEN’. Tras sufrir una tragedia personal, Harper (Jessie Buckley) se retira sola a la hermosa campiña inglesa, con la esperanza de haber encontrado el lugar ideal para curarse. Pero algo o alguien parece estar acechándola. Lo que comienza como un pavor latente terminará convirtiéndose en una auténtica pesadilla, habitada por sus recuerdos y miedos más oscuros.

Nuevo largometraje dirigido y escrito por el cineasta Alex Garland tras Aniquilación, en 2018.

‘HOLLYBLOOD’. Javi es un adolescente normal con una vida normal. Tan normal que no tiene nada especial como para que Sara se fije en él. Ella solo tiene ojos para HollyBlood, una saga literaria de vampiros. Javi está decidido a contarle a Sara que le gusta, pero una serie de imprevistos y malentendidos hacen que Sara crea que Javi es un vampiro sobrenatural. Todo se complica cuando ellos dos, junto a otros compañeros de clase, deberán enfrentarse a una antigua y maligna amenaza que habita en su instituto. En palabras del director, Jesús Font, HollyBlood es “una película fantástica para divertir, entretener y emocionar. Partiendo de la premisa de las películas románticas de vampiros queremos que los espectadores pasen un momento de terrorífica diversión, con descargas de adrenalina y emoción. Unos protagonistas adolescentes luchando contra los vampiros a estacazos, driblando mordiscos y con ristra de ajos al hombro. Unos jóvenes que aprenden a convivir y a amar mientras inexorablemente crecen”.